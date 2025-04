msp vs msp2 RÓŻNICE

Movie star planet (msp) to gra w której można zmienić się w prawdziwą gwiazdę!

Czym różni się msp2 od normalnego msp? Spradźmy!

chcę powiedzieć, że msp2 to na razie gra beta czyli jeszcze ulega zmianom.

porównanie

Mając profil na msp i msp2 można zauważyć spore różnice.

W msp możesz dać prezenty oraz pozdrowienia.

W msp2 tego nie ma.

Zakładając nowy profil można zauważyć, że:

w msp2 jest więcej rzeczy które można mieć na sobie.





CZATY

Na msp masz do dyspozycji 6 czatów (o ile się nie mylę).

Za to na msp tylko dwa +dom i klub vip

POSTACIE

W msp postacie są mniej dopracowane (jeśli chodzi o te bez vip) (dystans)

W msp2 postacie są bardziej dopracowane.

Zwróćmy uwagę na to, że msp było robione wcześniej i mogą tam być niedoskonałości.

Msp 2 było opublikowane w tym roku (2020), co oznacza, że postacie są nowsze bardziej dopracowane.





STATUSY

Patrząc na statusy w msp można by pomyśleć, że to pewnie znajdzie się w drugiej części tej przebojowej gry.

Błąd! Nie dodano jej. Prawdopodobnie ze względu na to że, dużo pedofili było na msp kiedy była (i nadal jest) druga połówka.



OPINIE YOUTUBERÓW

Większość graczy oraz youtuberów uważa, że msp było leprze.

Możliwe, że to przez to, że są przywiązani grają na msp od dawna.

Oczywiście gra może równie dobrze na serio im się nie podobać z własnych powodów.

Sama nie mam zdania w obu grach. Obie są fajne i zachęcające.



TŁA



O tym mało można powiedzieć ponieważ na msp2 tego nie ma (może się to zmieni z biegiem czasu..).

Na Movie Star Planet jest to bardzo często kupowany element.

Dlaczego?

Niektórym tło nie musi się podobać i chcieli by mieć inne.

Na pomoc przychodzą tła do kupna!

Można je kupić na około 200 star coins.





ANIMACJE

Element wydaje mi się dosyć ważny i można by było poruszyć go teraz.

Animacje występują w obu grach.

Cieszą się dużą popularnością.

Jak i w pierwszej jak i w drugiej grze występują animacje które można kupić i które posiada się za darmo od razu od rozpoczęcia gry.



GRY

W movie star planet jest ok. sześciu gier.

Za to w movie star planet 2 nie ma ich w cale.

Myślę ,że nie długo mogą zostać dodane ponieważ stanowiły DUŻY element w grze.





MOJA WŁASNA OPINIA

Moja opinia jest podzielona.

Obie gry są cudowne i mają swój urok.

Nie ma co się przejmować zbytnio moją opinią bo to TYLKO moja opinia.















A ty co wolisz? Msp? czy Msp2? A może coś zupełnie innego?



Dziękuję i życzę miłego dnia/nocy/popołudnia <3

~Basia