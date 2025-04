Wojstar

Witam!

Chchiałbym przedstawić państwu recenzję gry PokeWars - jest na przeglądarce a więc bez zbędnego gadania... eee... znaczy pisania zaczynajmy recenzję :)

Najpierw od początku ,gra PokeWarsrej to gra przeglądarkowa w ,której wcielasz się w w rolę trenera w świecie pokemon...

Na samym początku gry wchodzisz w ładne menu i podczas rejestrowania się wybierasz swój region (kanto,jthoo,hoen,sinnonh,unova) i następnie możesz wybrać swojego startowego pokemona... (charmander,turtwig,chimchar,piplup itd.)



Oczywiście muszisz ,jeszcze ustalić swoją nazwę i hasło np. nazwa - KowaLik hasło - 1234tS73N (hasło i nazwa została podane losowo)

Ale o tym chyba ,każdy wie ,że na grach przeglądarkowych jest to rutyna ;D



Przejdźmy najpierw do tego co nam daje ta gra... Tak jak już mówiłem wcielamy się w rolę trenera pokemów i łapiemy nasze pokemony ,trenujemy je ,możemy je nawet sprzedać i mieć z tego zyski... Możemy nawet wejść w zakładkę praca i np. na noc włączyć opcję pracy i przez noc jesteśmy w stanie zarobić od 3000 do 20000 yen (zarobek zależy oczywiście od poziomu gracza).

Są róznego rodzaju opcję ,które mógł bym przedstawić ale zajeło by mi to sto lat a więc zrecenzuje te najważniejsze z nich.

Mamy różne opcje walk np. drużynowych ,sparingowych oraz kameralnych... Dodaje nam to punktu i przez to podnosimy się w rankigu.

Mamy różnego typu dostępne tereny do których możemy się wybrać za puntky akcji ale o tym później... Wybieramy się w jakieś miejsce ,możemy napotkać różne dzikie pokemony ,które możemy oczywiście złapać oraz istnieje szansa na to ,że znajdziemy jakiś przedmiot jaki będziemy mogli zachować i wykorzystać albo sprzedać na targu...

Ważnym punktem jest to ,że nasz czas w grze nie jest ograniczony bo do gry potrzebujemy tak zwanych punktów akcji - w skróce PA...

Umożliwiają nam w praktyce rozrywkę gdyż bez niech nie można było by grać. Ale w czym są stosowane?

Jak już wspominałem stosujemy je do wypraw w różne miejsca a jedna wyprawa kosztuje 5 PA oraz dzięki nim możesz walczyć w róznych walkach a kosztują one około 10 PA - każdy nowy gracz ma do wykorzystania 120 PA ,oczywiście się regenerują... A ,także możemy je zrenegerować za pomocą Dr. Oak drink ,który dodaje nam wszystkie PA...

Możemy sobie jeszcze sprawdzić stan swojej drużyny ale to jest akurat wiadome...

Dobrą ,rzeczą jest to ,że możemy wstąpić do różnych stowarzyszeń ,które dają na różnorakie promocje ale o tym nie będę się rozgadywał bo nie pasuje to do recenzji tej gry...



"OCENA GRY I UZASADNIENIE"

Ogólnie mówiąc gra jest spoko ,bo możemy się wcielić w różne role trenerów oraz daje nam różne manewry rozrywki.

Ale największym minusem jest to ,że możemy w nią grać nie bardzo długi czas ,dla tego gra nie którym graczom nie odpowiada...

O i bym zapomniał wspomnieć jeszcze o jednym ważnym minusie... Jest wiele podobnych gier z innymi nazwami ale o tej samej tematyce.

Argumenty ,które wymieniłem wcześniej nie włyneły bardzo na ocenę gry ale można tej grze wystawić ocenkę 8/10 OSOBIŚCIE POLECAM