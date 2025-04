The escapist- Jak uciec z I więzienia (Center Perks) w jeden dzień.

Draxx

Dzisiaj pokażę Wam, jak uciec z ww. więzienia







PRZEDMITY:

-Manekin (2x poduszka+prześcieradło)

-4x widelec (jadalnia)

-liche obcążki (2x pilnik+taśma) p.s. nie za każdym razem możecie znaleźć pilniki i taśmę więc wymaga to trochę szczęścia lub kilku prób,so don't worry, be happy ♪♫





WYKONANIE:

1. Robimy manekina i chowamy do biurka (lub zostawiamy w eq jeśli zostaliśmy wyczytani na apelu :D)

2. Idziemy do tego miejsca https://snag.gy/aORPBH.jpg i wypisujemy się z pracy (aby podczas czas wolnego/praca strażnicy się nie denerwowali)

3. Szukamy przedmiotów na liche obcążki (jeśli znaleźliśmy robimy crafting, a następnie chowamy na wszelki wypadek do biurka)

4. Bierzemy widelce z jadalni

5. Rozbijamy mur do 4% w jednym z zaznaczonych miejsc https://snag.gy/PlOi5X.jpg

6. Czekamy do wieczornego apelu i liczymy, że nie będziemy przeszukiwani

7. Kładziemy manekina, bierzemy 1 widelec i obcążki i biegniemu do uszkodzonego muru

8. Po 23:00 rozwalamy mur, wychodzimy na dwór i wstawiamy cegłę spowrotem

9. Szybko idziemy na sam dół mapy, i przecinamy płot (UWAGA NA STRAŻNIKÓW)

10. Uciekamy i zdobywamy achivment :)



P.S.

Jeśli się spodobało, napiszcie, a w przyszłości zrobię poradnik jak uciec z innych więźeń (nie w jeden dzień) <3

Prawdopodobnie na internecie jest dużo podobnych poradników, ale ja sam wpadłem na to, jak to zrobić więc proszę o nie hejtowanie <3