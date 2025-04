Jak zarabiać łatwo i szybko w PokeWars?"

Wojstar

Witam ,zamieżam państwu przedstawić w jak szybki sposób można zarabiać w pokewars...

1.Pierwszym sposobem to udzielanie się na targu a dokładnie kupowanie tanich i okazyjnych ofert i sprzedawania ich o odrobinę większą cenę ,tym sposobem nie zarobimy dużo ale jednak coś to doda.



2.Drugim sposobem jest to aby łapać pokemony a potem je sprzedawać ,przykładowo pokemon ,który złapiemy w hodowli dostaniemy za niego około 9000 yenów (zależy od poziomu) i wtedy cenę podnosimy o parę tysięcy zwysz... Ja w taki spoób przez 2 tygodnie dorobiłem się 500 000 yenów na targu...

Na przykład z 9000 do 13000 lub 14000 ale przed tym jest najlepiej sprawdzić oferty innych graczy aby oferty były najtańsze...



3.Najprosztszym sposobem jest to aby na noc wejść w opcję "Profil" a następnie w "Praca" i wybrać jedną z nich (zależy od poziomu).



4.Jak mamy dosyć duży zapas Dr. Oak drink możemy wybrać się na polowanie ;D ,wtedy idziemy w dzicz i po prostu łapiemy rożnego typu pokemony i sprzedajemy w hodownli - w praktyce naszybszy sposób ale daje nam małe zyski a szczególnie na niskich poziomiach...



5.Kupowanie kluczów do skryń oraz kupno samych skrzyń... Nie jest to najlepszy sposób ale dodałem to na tą listę bo jednak siędo tego wlicza...



6.Doładowywanie przez SMS - niby płatne ale ,niektórzy nie mają na co wydawać pieniędzy... Pieniądze wymieniamy na punkty honoru a punkty honoru możey wymienić na yeny oraz o ile się nie mylę ,także doświadczenie...



7.Ten sposób można było by przydzielić do targu ale myślę ,że nie musi tam być ale jest z nim związne... A więc tak ,są typy graczy ,który mają za dużó różnego rodzaju pokeballi i w tym sposobie chodzi głównie o skóp...

Na naszym profilu wystawiamy informację np. Skupuję Reapatballe za 4ky i swarmballe za 4 tysiące yenów...

Wtedy gracze powinni nam prszesłać ofertę dedykowaną i po prostu ją kupujemy i sprzedajemy po wyższej cenie na targu...

Ten sposób jest zalecany dla osób z wyższymi poziomami...



8.I najbardziej znany sposób to dążenie do osiągnięcia swojego celu...



Mam nadzieję ,że pomogłem pozdrawiam Wojstar :)