Opłaca się kupić skina czy karnet bojowy?

Z karnetu można zdobyć v-dolce, skiny, ikonki, tańce... ale musisz też grać sporo aby to zdobywać. Jeśli skin się tobie podoba bardzo to raczej warto kupić skina a jeśli dużo grasz to myśle że najlepszą opcją będzie karnet.

HiPenku

Według mnie to karnet bojowy. Zacheca on do dalszego grania, bo aż się chce wbijac coraz to wyzsze stopnie i to zacheca do dalszej gry