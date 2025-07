Jeremioza

Witam grając w samouczek napotkałem buga przez który nie mogę przejść dalej. A jest on taki że nie mogę rzucić granatem w pustaka w obronie burzowej tarczy 1. Granaty powinno rzucić się za pomocą 6 ale ja nie mogę ich rzucić jeśli ktoś miał taki sam problem to proszę o pomoc. Niestety epic games ma to w dupie więc nic mi nie pomogli. Dlatego zwracam się do was. proszę o pomoc.