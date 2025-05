Counter Blox I Robloxowy counter strike

Counter Blox to - gra na Robloxie przypominająca oryginalnego Counter Strike'a. . Jest to jedna z nielicznych strzelanek na Robloxie. Swoją premierę miała 27 września 2015 roku. Produkcja Rolve corporation (pochodzenie nazwy od Valve corporation) podbija serca użytkowników Robloxa. Na moment pisania artykułu gra posiada 500 000 pozytywnych ocen z czego grę odwiedziło około 56 000 000 użytkownikó

Skiny

Jeśli klikniemy w przycisk o nazwie skins to na naszych oczach pojawią się skrzynki z możliwością otrzymania skórki do broni. Wszystkie skrzynki kosztują 50 kredytów, których zdobycie jest możliwe poprzez wygranie dowolnego starcia. Jeżeli wybierzemy skrzynkę to pojawi się jej menu, czyli skiny możliwe do trafienia, nazwa skrzynki i skina, grafika skrzynki, procenty na otrzymanie przedmiotu o danej rzadkości. Mamy również szansę na otrzymanie noża: karambit, nóż składany (flip knife), nóż myśliwski (huntsman), nóż z hakiem (gut knife), Bagnet (bayonet), nóż motylkowy (butterfly knife). W grze jest również opcja otrzymania rękawic, ale to tylko poprzez otworzenie skrzynki Remastred Case. Są również tzw. Eventy (wydarzenie specjalne) gdzie dostępne są limitowane skrzynki ze skinami oraz tryby gry.





Tryby rozgrywki

Trybów rozgrywki jest niestety mało. Możemy zagrać w Casual (w Counter Strike tryb uproszczony), Unranked Competitive i Deatmatch. Casual jest to normalne 15 rund 7 vs 7 w Counter Blox.W deatmatchu mamy możliwość kupna dowolnej broni za darmo oraz dokonać tak, aby być na samym szczycie rankingu. Unranked Competitve to tryb turniejowy czyli 5 vs 5 w 30 rundach. 15 rund jesteśmy terrorystami, a kolejne 15 rund antyterrorystami. Są też tryby specjalne, które są dostępne tylko podczas wyjątkowego wydarzenia np. w 2017 roku na Halloween musieliśmy pokonać mordercę, który chciał nas zabić.





Rozgrywka

en element nie jest za bardzo skomplikowany. W lewym dolnym rogu widnieje ilość życia i poziom kamizelki i hełmu. W prawym dolnym rogu można dostrzec ilość amunicji w broni, granaty, pistolet, broń główną (jeśli ją posiadamy) i nóż. W górnym rogu ekranu widać ilość graczy, wynik bitwy, czas trwania rundy, a w lewym dolnym rogu widnieje minimapa, która ukazuje miejscówki graczy z naszej drużyny lub czerwony znak zapytania jeśli przeciwnik odda strzał w pobliżu nas. Niestety mapa się czasami zacina i nie widać miejsc tylko naszych sojuszników. Mechanika strzelania broni jest niedopracowana, ponieważ jak celuje się w głowę przeciwnika to czasami pocisk go nie trafi. Dobrze rozumiem, że czasami tak jest, ale ta sytuacja powtarza się prawie cały czas. Odrzut jest idealnie zbalansowany, każda broń ma inny (odrzut). Możliwość poruszania umożliwiają nam w,s,a,d. Pod klawiszem "r" mamy opcję przeładowania broni, którą mamy w ręce. Oglądanie swojego karabinu mamy pod klawiszem "f".







Możliwość wymiany skinów pomiędzy graczami

Niestety wymiana pomiędzy graczami nie jest już możliwa. Niemożliwe przez to, że znajomi mogli oddać komuś za darmo skina. Ta opcja była bardzo dobra, ponieważ mogliśmy wymienić skiny których już nie potrzebujemy, a innym użytkownikom ten skin mógł się podobać. Możliwa też była opcja jackpot. To znaczy że wystawialiśmy skórki na forum. Ta osoba, która wystawiła najdroższe skiny ma większą szansę na zgarnięcie skórek innych graczy pod warunkiem że w losowaniu zostanie wylosowana jego nazwa.





Odznaki

Odznaki możemy otrzymać poprzez zagranie co najmniej jednej gry podczas wydarzenia specjalnego. Możliwe odznaki do zdobycia : Halloween 2017, 2018, 2019, święta Bożego Narodzenia 2018, 2019. Są też inne odznaki mi.n za współpracę z twórcami gry, nagrywanie na YouTube filmu z tej oto gry.