Jak zdobyć grzyby bez kupowania ich?

dobry sposob to wchodzenie do grzybiarza i robienie offerts

no niestety nieda się musisz albo potwierdzić email i dostać 10 grzybów lub chodzić na misje i zdobywać co jakiś czas 1 grzyb albo wygrać od dr awabuwu :)

Jestem w tej grze nowy i nie mam pojęcia jak mogę zdobyć grzyby. Posiadam ich aż zero przez co stoję w miejscu :/ Pomocy?

