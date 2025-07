Czy warto grac na wolną i szybką pompę?

Jak masz dobrego aima i timing pomiędzy strzałami to wolna pompka,bo zadaje ona dużo obrażeń. Jak nie jesteś w tym najlepszy to szybka. Jak lubisz podwójną pompę, to podobnie.Poza tym czasem jest dobrze po strzale z pompy,wyjąć jakiegoś smg,żeby dobić.

Zależy od gustu wole szybką i wolną bo na dwie wolne trzeba się długo uczyć aby mieć opanowany time'ing do perfekcji :P a tak to łatwiej jest z wolną i szybką i szybka ma o 3 ammo więcej co może się przydać w każdej sytuacji :D

1 szybka lub 1 wolna jak ci wygodniej ale najlepsza jest dobule pompa czyli 2 pompu na zmiane lecz jest to trudne do opanowania dla początkujących polecam grać 1 szybka.

