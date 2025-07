Kto lepszy na topa Ornn czy Camille?

Ornn jest lepszy do inicjacji i tankowania, camille do łapanki.

Wszytsko zalezy od Twojego stylu gry. Jezeli lubisz postacie mobile i szybkie, a na dodatek grasz bardziej ofensywnie, to Camile jak najbardziej, powinna Ci się spodobać. Natomiast jeżeli wolisz grać defensywnie, ze sporą ilością HP to jak najbardziej zdaj się na Ornna.

Dobry Ornn ogra średnią Camille, Dobra Camille ogra średniego Orna, to zależy od umiejętności, ogólnie Camille wygrywa (moim zdaniem), ale Ornn ma mechaniki umożliwiające mu bezpieczne farmienie, i czekanie do late game'u, gdzie Camille traci swój impakt.

Z tego co kojarzę, to Ornn ma bardzo niskie win ratio. Moim zdaniem Cam lepsza.

Poleciłbym bardziej Ornna. Możliwość zestunowania przeciwnika po szybkim zadaniu obrażeń (nie tylko jednego), slow (też może być obszarowy), slow na ulcie + podbicie. Dobry z niego tank. Dobrze można utrzymać się na linii. Bardzo wytrzymały i pomocny w teamfightach. Stun, slow i podbicia. W dodatku jak ma się go w drużynie to sojusznicy mają przydatne ulepszenia przedmiotów. Według mnie o wiele bardziej przydatna postać niż Camille. Camille to bardziej zabócja.

Orn wydaje się bardziej nudny, jednak sprawdza się lepiej w team fightach. Za to Camille dobrze sobie radzi 1 vs 1.

