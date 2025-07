Fragmenty kluczy

Fragmenty losowo wypadaja. Jezeli zdobedziesz klucz to na nastepny mniejsza szansa jest. Po miesiacu sie to resetuje

Fragmenty mogą wypaść po wygranej grze (nie na boty) i musisz mieć ocenę powyżej C+. Czym więcej w danym miesącu zdobędziesz fragmentów tym mniejsza szansa. Szansa resetuje się co miesiąc.

Join the conversion by creating an account on Gamehag