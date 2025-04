Jak grać Jinx?

mikolajekkrz

Jinx dla młodszych graczy jest znana od początku.Niektorzy grają nią dobrze ale po wielu zmianach stała się cięższa niż ostatnio. myślę, że ten poradnik ci się sprzyda. Miłego czytania :)

1.Gra na początku:

staraj się nie być agresywny. Atakuj powoli. To da ci przewagę.Jeśli idziesz na "mida" radzę na początku ulepszyć w,czyli BZZZZZZT!,

powinno to wywołać presję na przeciwniku.Później ulepsz q, czyli zmienianko. Kup jakiś przedmiot na manę.Jak będziesz miał 3 poziom,ulepsz e czyli

gryzaki.Jeśli masz wszystkie umiejętności choćby na pierwszym poziomie możesz grać trochę agresywniej.Pamiętaj! Jako pierwsze na maksymalny poziom ulepsz q.Teraz zajmiemy się "botem".Na bocie ulepsz na początku q, ponieważ na bocie gra dwóch przeciwników, a q zadaje obrażenia obszarowe.Później w, a na końcu e. Reszty linii nie będziemy omawiać,ponieważ Jinx nie sprawuje się na nich dobrze.

2.Late game:

Tutaj już graj agresywnie.Będziesz silny i staniesz się postrachem Summoners Rift! Rzucaj e, żeby uciec przed przeciwnikiem, lub go zatrzymać.Pamiętaj! Gryzaki uaktywnią się chwilę po rzuceniu, więc nie celuj pod przeciwnika.Użyj w do dobicia przeciwnika. W spowalnia, ale zadaje ogromne obrażenia!

3. Przejdźmy może do superumiejętności czyli r:

R,czyli SUPER MEGA RAKIETA ŚMIERCI, jest przydatną umiejętnością.Pamiętajcie, że ta superumiejętność jest obszarowa! Czyli,jeśli trafisz w jakiegoś przeciwnika, a kolo niego jest inny, to on też mocno oberwie! Zapamiętaj nie możesz trafić r w stwory w dżungli, ale o tym za chwilę.

4.Potwory w dżungli:

Zajmiemy się tylko smokiem i baronem nashorem, ale o tym bardzo krótko(naprawdę bardzo).Przejdźmy od razu do rzeczy. Jeśli przeciwna drużyna chce zabić smoka , albo barona możemy postarać trafić z r i "wkurzyć" naszych przeciwników.

To koniec mojego poradnika. Mam nadzieję, że wam się sprzyda.