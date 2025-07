milkadecha

Na robloxie są tam tak zwane tryby (czyli takie jakby minigierki), jest ich dużo i są one tworzone przez gracza, czyli można powiedzieć że roblox to silnik do różnego rodzaju trybów multiplayer, czyli grasz z innymi osobami (I taki pro tip jak spotkasz gracka (youtubera) nie pisz przy nim słowo tryb bo on się przez to wkurza xD) o i warto wspomnieć że polskie słowa w roblox kratkuje więc musisz czasami pisać tak: a-l-e jak tak napiszesz z tym znakiem to nie za kratkuje ale nie pisz z tym znakiem „-” ciągle bo to wkurza