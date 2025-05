Hejka! Dziś postanowiłam napisać o bardzo fajniej grze, a mianowicie- BlockStarPlanet.

Miłego czytania :)

Co to jest BSP?



BlockStarPlanet (w skrócie BSP), to gra przeglądarkowa, dostępna również w aplikacji. Wydana została 6 lipca 2014 roku. Na początku nosiła nazwę „RoboBlastPlanet” natomiast po wielkiej aktualizacji w lutym 2017 roku, gra zmieniła nazwę na BlockStarPlanet. Jest wzorowana ona na dość popularnej grze „Minecraft” oraz na mniej popularnej- Kogamie.



O co chodzi w tej grze?



Gra nie ma większego celu, ale jest bardzo rozbudowana i można w niej robić bardzo dużo rzeczy takich jak na przykład:



- Budowanie skinów, prefabrykatów, parkourów



- Granie w bitwy, parkoury, kopanie oraz chat



- Zbieranie kryształów



- Chatowanie z innymi graczami.



Można w niej zakupić również VIP’a, czyli ekskluzywny dodatek który umożliwia nam jeszcze więcej funkcji i rzeczy. Po jego kupnie dostajemy również monety i diamenty (czyli wirtualną walutę w tej grze), oraz unikatowe klocki, zwierzaka czy tło to budowania światów.







Porównanie do MovieStarPlanet





Pierwsze co rzuca się w oczy po wejściu na MSP i na BSP to oczywiście grafika. Bardzo się one różnią, ale wiadomo- przecież to zupełnie inne gry. Jeśli chodzi o VIP’y to są one w obydwóch grach, ale w każdej grze dostajemy inne rzeczy.

Kolejna sprawa to aktualizacje. W MovieStarPlanet co tydzień pojawiają się aktualizacje motywu oraz co miesiąc aktualizacje VIP’a. Co jakiś czas (np.: w jakieś święta lub specjalne okazje) pojawiają się również zadania. Ale jeśli tak jak ja gracie w MSP to wiecie że nie są one jakoś wybitne.



W BSP natomiast oprócz nowych motywów i VIP’ów, ostatnio co jakiś czas pojawiają się nowe sezony. Są to tak jakby „wydarzenia„. Pierwszy sezon był to sezonegipski, następny był inspirowany Japonią. Nazywam go sezonem japońskim, (nie wiem jak wy). Obecnie mamy taki tęczowy, słodki sezon, ale kryje się w nim również złowroga tajemnica.

Jeśli chcecie się przekonać co to takiego, koniecznie załóżcie konto- jeśli jeszcze nie macie :)



ciekawostka

Oprócz MovieStarPlanet i BlockStarPlanet było jeszcze takie coś jak BooniePlanet. Pewnie wielu z Was może się zastanawiać „ale jak to było?”. Niedawno (1 maja) BooniePlanet zostało usunięte z powodów między innymi takich jak zbyt mała ilość graczy. Gra po prostu nie przynosiła żadnych dochodów i mało kto w nią grał. Jest to bardzo przykre, ale co poradzić.

Moja opinia o BlockStarPlanet



Według mnie BSP jest najlepszą grą z tych trzech (MSP, BSP i BooniePlanet/BP). Jest w niej najwiecej możliwości i zdecydowanie trudniej jest się na niej znudzić. Aktualizacje i moderacja również wydają się być o wiele lepsze niż w MovieStarPlanet (nie mówię tu o BP bo nie grałam w nią na tyle aby się o tym przekonać). Jednym słowem gorąco polecam Wam tą gierkę. Można przy niej fajnie spędzić czas.

Jeszcze gdyby ktoś chciał wiedzieć- moja nazwa na MSP i BSP to qQueenqx



Mam nadzieje że artykuł Wam się spodobał, dajcie znać w komentarzu.