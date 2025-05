Tanie, a ładne - Skiny do CS:GO za grosze

co to ma być ja wal ?

oj dragon lore to ładny skin jest bardzo i jaki drogie no, ale trudno. pozdrawiam

W tym zestawieniu to wszystko. Dajcie znać czy podoba Wam się to zestawienie i czy chcecie zobaczyć więcej artykułów tego typu. Myślę, że znam się na skinach i jestem w stanie przekazać Wam wiele ciekawych, tanich opcji.

Ostatnim już skinem, który dzisiaj zaprezentuję będzie P90 | Grim. Kolejna skórka dla fanów PM'ów. Bez wątpienia jest to skórka ciekawa, bardzo specyficzna. Osobiście uważam, że powinna kosztować znacznie, znacznie więcej - jednak jeśli kosztuje tylko tyle, to nic, tylko brać.

Przejdźmy teraz do czwartej skórki w tym zestawieniu. Tym razem pod lupę weźmiemy skina o nazwie MP7 | Cirrus . Tego pięknego skina również możemy dostać za grosze. Sam go testowałem i muszę przyznać, że w grze prezentuje się on cudownie. Polecam każdemu fanowi PM'ów. Jeśli nie chcecie wydawać większych sum, ta skórka pasuje idealnie.

Osobiście uważam, że jest to jedna z najładniejszym skórek do P250, które są aktualnie dostępne na rynku. Warto nadmienić, że w tym skinie występują patterny, warto więc przy zakupie sprawdzać jak wyglądają w grze, gdyż każdy jest unikalny. Koszt tego skina prezentuje się następująco:

Witam wszystkich i zapraszam do lektury! W tym artykule postaram się przedstawić (rzecz jasna, subiektywnie) najładniejsze moim zdaniem skiny do CS:GO, które możemy kupić za niewielkie pieniądze. Podawane ceny są cenami z rynku steam, staram się je zaokrąglać. Miłego czytania, może sami na coś się skusicie!

