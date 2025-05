DLACZEGO CS:GO UPADA?

Counter strike stał się wrakiem gry przez jego wydawców czyli firme Valve, która skupia się na innych produkcjach takich jak:Dota 2 czy jeszcze nie wydana karcianka Artifact.Zacznijmy od tego że w grze nie pojawia się zbyt wiele aktualizacji, jeśli takowe występują albo pogarszają rynek cs'owy lub rozgrywke.Takim przykładem zniszczenia rynku jest niedawno wprowadzona aktualizacja przez którą mamy 7 dniową blokadę handlu po zakupie.Valve stara się odświeżać mapy, niestety nieudolnie.Wiele osób z gorszymi komputerami odechciało się grać na nowych mapach czyli Dust 2 inferno itp.Wcale się nie dziwie bo co to za frajda granie na 30 fps?System gier rankingowych jest po prostu zepsuty, nie raz miejąc orła w laurach grałem z DMG lub MGE (miejąc 8win streak)co bardzo zniechęca do gry, gracze skupiają się na FACEIT nie na randze MM.Gracze od lat proszą valve o tickrate 128 wzamian co dostajemy? Revolver lub nową operację...Przez słabe aktualizacje, zbędne, brak możiwości lub zdolności rozwinięcia gry, gracze CS:GO przechodzą na League of Legends lub Fortnite.Te 2 gry są regularnie aktualizowane, Riot games czy Epic games starają się by dogodzić graczom, Valve natomiast robi co chce.Riot games aktualizuje swoją grę co 2 tygodnie, Epic games o ile się nie myle co tydzień dodaje nową broń, tryb lub skiny.Także widzicie aktualizacje raz na miesiąc Valve lub dłużej nie równają się z innymi produkcjami.Jak wiemy CS:GO zawsze w jakiejś części opierał się na handlowaniu skinami, wykorzystywano je do wielu celów na przykład:-Hazard-TradingJak wiemy hazard nie jest dobry, Trading wręcz przeciwnie uczy nas umiejętności wymiany oraz zarobku.Przez niedawno wprowadzoną aktualizację skiny bardzo staniały i strony z gamblingiem upadły, Youtuberzy czy streamerzy jak i również Drużyny nie mają już tak wielkich dochodów jak przedtem.Mam nadzieję że się ze mną zgodzicie na temat Valve.Nie miałem zamiaru nikogo urazić, jeżeli ktoś dalej lubi grać w counter strike'a to niech gra.Wyraziłem swoją indywidualną opinię.Serdecznie dziękuje za przeczytanie artykułu ;)