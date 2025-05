Czy warto kupić Super Mario Odyssey?

Witam. W tym artykule napisze czy warto zakupić grę Super Mario Odyssey. Opisze też lekko jej fabułę. Jest ona dostępna wyłącznie na Nintendo Switch. Na innych platformach jest ona niedostępna.

Wprowadzenie: Księżniczka Peach znowu zostaje porwana przez Bowsera, więc wąsaty hydraulik będzie musiał ją uratować. W tej odsłonie Mario będzie miał sprzymierzeńca: ducho-kapelusz o imieniu Cappy który chce wyzwolić od Bowsera swoją siostrę Tiarę.



: W grze chodzi oto, żeby zbierać księżyce mocy, którymi zasilany jest statek dzięki któremu możemy się przemieszczać. I cała gra polega na takim szperaniu i rozwiązywaniu nie zawsze łatwych łamigłówek.Gra jest ogólnie przystosowana do trzymania joy-conów w rękach, ale można również grać na inne sposoby. Czasami trzeba użyć umiejętności specjalnej Cappiego która polega na opętywaniu przeciwników rzucając w nich czapką. Są także różne dupnięcia, salta w tył, nurkowania do przodu i odbijanie się od czapki żeby skoczyć dalej.robi się ruchami joy-conów. Podczas grania z joy-conami w rękach działa to spoko, ale trzymając konsole rękami z przyczepionymi joy-conami staje się to szalenie nie poręczne. W grze są również starcia z bossami. Każdy boss ma inne zachowanie którego się trzeba nauczyć. Starcia z bossami nie są jednak jakoś bardzo trudne i można je ukończyć bez żadnej śmierci., jedna papuga z podpowiedzią, i wiele księżyców które trzeba zebrać. Po przejściu głównej fabuły na mapach pojawia się jeszcze więcej księżyców i Luigi który oferuje nam mini grę. Gra może wydawać się łatwa, ale to nie do końca prawda. Walki z bossami nie są jakoś szczególnie wymagające, ale eksploracja map i zbieranie księżyców jest już lekko wymagające. Na mapach są również fioletowe monety.ma ich określoną ilość i wydaje się je w specjalnych sklepach gdzie kupuje się pamiątki, naklejki na statek i ubranka na daną lokacje. Wszystko fajnie, ale dla niektórych osób zabawa morze się szybko znudzić. Dla takich osób mam specjalne zadanie: Nie kupujcie tej gry. Jeśli nie macie switcha to polecam go kupić gdyż poza Super Mario Odyssey można się zaopatrzyć w wiele innych tytułów o Marianie takich jak Super Mario Maker 2 czy New Super Mario Bros Deluxe.: otwarty świat, piękna grafika i zróżnicowany game play. Mamy tu rzucanie kapeluszem, różne ubranka, a opętywanie różnych przeciwników daje różne moce. Daje pięć gwiazdek i idę grać dalej, bo zbieranie księżyców jest wciągająceGorąco polecam