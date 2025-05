Plants vs Zombies Garden Warfare 2 w pigułce #1

Wstęp



Produkcja Popcap i EA podbiła serce graczy zaraz po hucznej premierze w 2016 roku. Jest to nowość pod względem: grafiki, rozgrywki, fabuły i tajemnic. Nadal bardzo dużo osób pogrywa w garden warfare 2, który dzisiaj przedstawię wam w pigułce.



Postacie

Postaci w tym tytule jest masa (rośliny: groszkostrzelec, róża, pomarańcz, pożeracz, kaktus, Zombie: zołnierz, imp, inżynier, gwiazda sportu, supermózg, naukowiec). Bohaterów możemy otrzymać poprzez otwarcie paczek za monety, które otrzymujemy pod koniec każdej bitwy w zależności od zabójstw, wskrzeszeń itp. Każda postać ma swoją rzadkość : rzadkie, bardzo rzadkie, legendarny. Są również poziomy od 1 do 10 i ich rodzaje (możemy osiągnąć wyższy poziom tylko wtedy kiedy osiągniemy 10 poziom na danej postaci i podejdziemy do statystyk bohatera i ulepszymy poziom). Dobrze to co do rodzajów poziomów to je wam wymienię: specjalista, zaawansowany, elitarny, super elitarny i mistrzowski. Im wyższy mamy poziom postaci to otrzymujemy ulepszenia postaci np.

Ulepszenie regeneracji zdrowia, ulepszenie przeładowania, większa ilość życia, szybsze poruszanie się, większa ilość zadawanych obrażeń.

Rozgrywka

Silnik Frostbite idealnie wpasował się w tą produkcję bo, gameplay nie jest ani za wolny ani za szybki. W lewym dolnym rogu mamy pokazaną ilość życia postaci i jej poziom, a w prawym dolnym rogu można zauważyć umiejętności postaci i ilość amunicji. A na środku ekranu widnieje nasz wybrany bohater oraz miejsce rozgrywki. Na samej górze możemy dostrzec wynik trwającej bitwy lub falę i życie nagrobka/ogrodu, jeśli gramy w operacje ogrodowe bądź w operacje cmentarne.

Fabuła

Ten element niestety nie jest tak bardzo rozbudowany. Jak i u roślin jak i u zombie przechodzimy misje 3 bohaterów. Możemy też dostarczyć pizzę i zomburgery w wyznaczone miejsca w danym czasie. Istnieją również próby gnomusa, które polegają na odblokowaniu kluczy poprzez otrzymanie ich ze skrzynki za 50 tęczowych gwiazdek, które możemy zdobyć przez wygrywanie specjalnych bitew w ratuszu (który się otwiera co około tydzień. Na moment pisania tego artykułu jest otwarty). Jak przejdziemy próby gnomusa to otrzymamy szyfr który musimy zaktywować w wyznaczonym miejscu i pokonać bossa koloru tego wyzwania. Jak pokonamy wszystkich bossów to pojawi się główmy władca gnomów i jak go pokonamy to mamy możliwość odblokowania dwóch legendarnych postaci (kozę i pniaka). Mamy również możliwość zbierania gnomów i kul śnieżnych i jak je wszystkie zbierzemy to otrzymamy nagrodę.

Grafika

Elementy graficzne w tej produkcji są niesamowite bohaterowie, miejsca wyglądają jak prawdziwe. Można poczuć się w jak

prawdziwym świecie roślinek i zombie. Nawet twórcy gry dodali możliwość edycji wyglądu broni. Jest możliwość otrzymania takiej skórki poprzez otworzenie paczki za 7500 monet.





Podsumowanie

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 jest to gra warta zainteresowania. Grafika, rozgrywka, postacie są na najwyższym poziomie. No może fabuła nie jest najlepsza, ale w kolejnych odsłonach gry możliwe, że zostanie wzbogacona o kolejne elementy. Polecam wam w ten tytuł zagrać. Dla graczy, którym ta produkcja nie zaimponowała to możecie jeszcze zagrać w Plants vs Zombies Battle for Neighborville.