Brawl Stars - Kampienie

Nie jeden gracz z pewnością spotkał się z "kampieniem" w wielu grach. Jest to taktyka polegająca na schowaniu się, nie poruszaniu i czekaniu, aż przeciwnik sam do nas podejdzie, dzięki czemu moglibyśmy zaatakować go z zaskoczenia i zwyciężyć. Jest to bardzo popularne i niezwykle frustrujące podczas Showdown w Brawl Stars. Wiele osób mówi nawet, że jest to najlepsza taktyka jaką można zastosować w grze i jest ona łatwym sposobem na szybkie zdobywanie pucharków, ale czy ci ludzie tak naprawdę mają rację i czy jest to prawda? W tym artykule omówię parę kwestii tej taktyki.

Jak pewnie wiadomo, jedynym miejscem, w którym tak naprawdę można się schować są zarośla. Stojąc w nich stajemy się niewidoczni dla osób, które nie stoją bardzo blisko nas, lub znajdują się poza owymi zaroślami.Stwarzają one idealne warunki dla potencjalnego "kampera" dlatego najprostszą obroną przed tego typu delikwentami jest po prostu unikanie zarośli za wszelką cenę. Zwyczajne trzymanie się od nich z daleka zapewni nam wystarczającą ochronę przed kampieniem. Nie możemy dać zwabić się w pułapkę zastawioną przez innego gracza.Natomiast co jeżeli musimy przejść przez zarośla, ponieważ nie mamy innej drogi ucieczki? Otóż w takich wypadkach możemy próbować sprawdzać, czy w krzakach przed nami ktoś się ukrywa. Jak to zrobić? Możemy na przykład atakować je z daleka, jeżeli oczywiście nasza postać na to pozwala. Znacznie trudniej mają w takim wypadku zadymiarze walczący w zwarciu, tacy jak Mortis, który dodatkowo nie dysponuje w cale dużą ilością zdrowia. Jeśli natknął by się on na potencjalnego wroga prawdopodobnie zginął by, ale oczywiście to wszystko zależy również od indywidualnych zdolności mechanicznych tego gracza.Uważam, że najlepszymi postaciami, które do kampienia są wybierane najczęściej, są postacie, które mają możliwość zlikwidowania swojego wroga w naprawdę bardzo krótkim czasie, nie dając praktycznie czasu na reakcję. Postacie takie Jak Bull, który może zadać olbrzymie obrażenia w chwilę, oraz posiada nie małą ilość zdrowia sprawdza się idealnie przy tej taktyce. Natomiast nie tylko on Byk jest w tym dobry, ponieważ wszyscy Brawlerzy posiadający jakiś efekt kontroli tłumu też sprawdzają się świetnie. Mówię tutaj chociażby o Franku, który posiada niezwykle potężne ogłuszenie obszarowe, lub EMZ ze swoim spowolnieniem.Krótko mówiąc najlepszymi postaciami pasującymi do takiego stylu gry są postacie posiadające:a) jakikolwiek efekt kontroli tłumu, by przeciwnik nie mógł po prostu tak łatwo wydostać się z naszej pułapkilub/orazb) duży oneshot potential.Ale jakie są w takim razie dobre postacie do unikania kampienia i radzenia sobie z nim łatwiej? Są to z pewnością postacie bezpieczne, które mogą sprawdzać zarośla z dużej odległości, a nawet zza ściany, czyli tacy jak Dynamike czy Barley. Są oni miotaczami i kontrolowanie zarośli jest dla nich łatwe. Innymi postaciami sprawdzającymi się tu dobrze są chociażby strzelcy jak Colt, Rico a nawet shelly. jak widać, wszystkie te postacie dysponują atakami z dystansu - takie też ataki sprawdzają się najlepiej przeciwko kamperom.wbrew powszechnym stereotypom kampienie nie jest tylko zwyczajnym chowaniem się dla słabych graczy, jest to jednak taktyka, która w wielu przypadkach może okazać się bardzo przydatna i warta zastosowania. Jak więc się kampić? Po omówieniu jakie postacie są do tego dobre warto byłoby przyjrzeć się właśnie samej grze. Pierwszą i ważną do powiedzenia rzeczą jest to, by nie korzystać z tego i nie kampić się ciągle, a jedynie okazjonalnie, kiedy widzimy w tym jakiś większy cel. W dodatku to nie działa w sposób, że ukryjesz się zwyczajnie w pierwszych lepszych zaroślach i wszystko ci się uda - tutaj potrzebna jest dodatkowa znajomość map, na których rozgrywamy nasze mecze. Wiedza o tym, jak ukształtowana jest mapa przy stosowaniu tej taktyki to właśnie najważniejsza potrzebna rzecz, którą trzeba znać i umieć wykorzystywać na nasz własny cel.Dodatkową ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, by zmieniać swoją pozycję za każdym razem gdy zostaniemy przez kogoś znalezieni. Uniemożliwi to innym graczom znalezienie nas ponownie w poprzednim miejscu. Atakujmy dopiero, kiedy nasz przeciwnik będzie wystarczająco blisko by nie zdołał już uciec.Dziękuję za czytanie, powodzenia w grze <3