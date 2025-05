Hero Zero gra pay to win???

i_want_my_rp Jak dobrze wiecie w Hero Zero mamy dwie waluty monety oraz oponki. Jednak żeby cieszyć się grą w 100% trzeba wydać prawdziwe pieniądze.

Po pierwsze kiedy w grze kupimy jakąkolwiek ofertę będziemy mogli użyć nie 4 tylko 8 pilotów a w magazynie mieć 16 zamiast 8.

Następnie chciałbym dodać że jeżeli chciałbyś założyć własną drużynę trzeba także wydać pieniądze ponieważ żeby zdobywać kolejne bonusy drużynowe trzeba używać oponek. Oponki do kasy drużyny wpłacają jej członkowie problem polega na tym że tylko oponki kupione za realną gotówkę można wpłacać do drużyny. Oponek zdobytych podczas misji nie da się wpłacać. Stąd rodzi się kolejny problem. Większość drużyn wymaga wpisowych oponek niektóre drużyny 10 czy 15 ale te "lepsze" 50 lub 100.

Więc jeżeli masz wysokie ambicje musisz przygotować się na wydatki. Kolejną niesprawiedliwą rzeczą jest sklep spod lady w którym można kupić swój kostium albo nawet towarzysza. Osoby które zdobyły ligę mistrzów bardzo często decydują się na zakup kostiumu z tej właśnie ligi. Sam mam 180 poziom i cały czas widzę w walkach ligowych osoby z tym ubraniem. Kolejną rzeczą pay to win jest multitasking który pozwala na wykonywanie misji, treningu i zadań nadzwyczajnych w tym samym czasie.

A jak pewnie każdy dobrze wie nie wszyscy są dostępni 24/7, a jeszcze inni grają na komputerze a nie na telefonie. A wracając do drużyn są ludzie którzy są w najlepszych drużynach na serwerze chociaż mają 100lev. Nie koniecznie są to koledzy tylko osoby te regularnie wpłacają duże kwoty oponek. Dzięki temu mogą być w dobrych drużynach wcale na to nie zasługując. I tak zgarniają dużo większe bonusy drużynowe dzięki hero con oraz rozbudowaniu drużyny. Nie wiem jak wy ale ja bardzo tego nie lubię. Jeżeli chcesz wstąpić do dobrej drużyny musisz pokazać że ci zależy i poświęcić na grę czas. Jednak żyjemy w XXI wieku i wszystko można kupić za pieniądze. Jednym słowem jeżeli nie masz dużo czasu na grę a chcesz się szybko rozwijać oraz być w dobrej drużynie na ma innej opcji trzeba wydać pieniądze. Osobiście nie lubię tego że można wydać gotówkę i mieć czy to dobre statystyki, bonusy czy inne ułatwienia. Jeżeli na grze ci zależy poświęcisz na nią swój czas. Jednak firma musi na czymś zarabiać i w każdej grze spotkamy jakąś walutę którą można kupić tylko za pieniądze. Jednak trzeba spojrzeć na to inaczej jeżeli my gracze nie wydawalibyśmy na gry pieniędzy to firmy by nie zarabiały a gdyby firmy by nie zarabiały nie tworzyła by gier bo to by się nikomu nie opłacało. Więc trzeba zrozumieć że w grach zawsze będzie można coś kupić w jednych grach więcej w innych mniej tak jest stworzony ten świat.

PanJabluszkoTM Jak robocraft /:

Nebeo Tak kupujesz oponki i tyle

mariusz_ kupujesz oponki bo muszą jakoś zarabiać xD

Z4J3BISTY Warto przeczytać przed rozpoczęciem gry :)

Nerqso Jeżeli chcesz byc z tych lepszych to tak

_Martynkaaaa Jak w wiekszosci grach trzeba wydawac pieniadze xD

arlink Chyba wszystkie gry "Free2Play" są "Pay2Win", nie ma co się oszukiwać



RADERR Najgorsza jest chyba Broń Rzucana, trzeba ją często wymianiać, bez niej jest się o wiele słabszy, a kupuję się ją za oponki.

Gabik120 nie





natalia_jakubiak moim zdaniem tak

Mnich111 raczej tak

aniapaci Fajna gra ale rzeczywiście pay to win...

WALEKLG Tak moim zdaniem

DawiXPL pay to nie jest win ja radze sobię bez pay xd

Lechowiec Hero zero moim zdaniem nie jest pay to win lecz zakup dodatkowych oponek sprawia przyjemność i nieco ułatwia rozgrywkę. Da się grać na spokojnie nic nie kupując za prawdziwe pieniądze.

Kame89 jak większość gier musi jakoś na siebie zarobić

Kadetek Osoby często kupują oponki tylko po to żeby jak najszybciej być wysoko w rankingu albo żeby rozwinąć drużynę

Zureekk ja terz nie polecam





Predatix Oczywiście że tak



LeMeMe P2W na 100%

Adamexlolz Na 100

PiterPlays taktak to prawda

HarryZerujeBrowary oczywiście fortinajnti to gra P2W

lama11X dzięki za pomocny artykuł. wiadomo że jest to gra P2W, niestety. takie są realia gier w dzisiejszych czasach

alicja_jasic no raczej to gra pay to win według mnie to tak jest to gra pay to win na 100% na pewno

