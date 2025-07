Najlepsze postacie w bronzie i silverze.

Yasuo to taka trochę loteria. Albo carrujesz albo feedujesz, często nie zależy to nawet od Ciebie. Niebezpieczny pick, nie polecam.

W bronzie czy w silverze będziecie się borykać z wieloma problemami. W tym poradniku zaprezentuje wam po dwóch bohaterów na każdą aleje w grze League of Legends. Top : Singed - 450 Ne - postać ta jest bardzo mocna wystarczy biegać dokoła przeciwnika i uważać na manę. Pantheon - 3150 Ne - postać która kontruje większość postaci. Wystarczy dobrze obijam przeciwnika z Q Dżungla : Master Yi - 450 Ne - postać łatwa potrzebuje farmy i niewielkiego feeda aby siać postrach. Kha'zix_ 4800 Ne - postać z bardzo dużym atakiem wystarczy użyć kompa E>Q>W>auto-attack>Q wtedy przeciwnika już nie powinno być żywego Mid : Yasuo - 6300 Ne - postać łatwa i bardzo efektywna Lux - 3150 Ne - postać ap i bardzo łatwa. Zadaniem lux jest zatrzymanie przeciwnika Q i uderzenie E Adc: Ashe - 450 - Ne - postać łatwa. Trzeba używać W na przeciwnika a oo czterech atakach można użyć przyspieszonego ataku. Pamiętaj aby skupiać się na adc przeciwnika nigdy nie na tanku Vayne - 4800 Ne - postać średnia. Należy obijać przeciwnika z autoataków z pomocą W. Support : Blitzcrank, Morgana ochranac adc Jest to moja subiektywna ocena. Moja ranga g5

