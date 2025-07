TT czy AT ?

Mati285

To wszystko zależy od mapy

- Na Dust II najlepiej gra się antyterrorystami,

- Na mirage to zależy od naszych upodobań

- Na inferno lepiej być terrorystami

- mapa agency zdecydowanie stworzona pod terrorystów, tak samo office

- anubis łatwiejszy jest dla AT

- mapa chlorine wydaje się być prostsza dla AT

- Nuke zależy od upodobań



W skrócie:

AT są łatwiejsi bo USP i M4 (wersja z tłumikiem) są broniami cichymi i jakoś tak lepiej heady wchodzą :)