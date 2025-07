Jaki jest najlepszy duo bot?

Nie istnieje takie coś jak najlepszy duo bot. Gdyby coś takiego istniało, to byłoby banowane w każdym meczu albo na 100% pickowane, gdyż taki duo bot wygrałby na każdego. Wszystko zależy od przeciwników. Można grać tak aby zdominować linię (Braum+Lucian), lub ją bezpiecznie przetrwać (Caitlyn+Soraka). No i oczywiście pozostaje kwestia dywizji w jakiej się za=najdujemy oraz danego patcha. Pozdrawiam i życzę powodzenia! :)

nie ma jako takiego nalepszego, nie ma dwoch postaci na bocie które niszczą wszystkie inne na bocie, na adc teraz najlepsi są varus xayah jakaś sivirka i jeszcze coś pod on hitki jak dobrze pamiętam, na suppie za to albo idziesz tankiem: braum, tahm kench, albo kimś z tarczami np Janna Lulu :)

