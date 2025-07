Na jakie pozycje oprócz jungli pasuje Warwick.

Na topie jest bardzo ograniczony. Nie może wykorzystać swojej mobilności, chyba że do roamów na mida. Poza tym, BARDZO niewiele osób to wie, ale na Warwicku nie powinno maksować się Q, lecz właśnie W, aby otrzymać dodatkowego attack speeda i jeszcze większą mobilność. Q nie zadaje jakoś specjalnie dużo dmg nawet zmaksowane. Osobiście uważam, że jungla jest jedynym sensownym wyborem dla niego, a WW na topie nada się jedynie do zabawy, luźnej gierki na normalu.

