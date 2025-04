Handlowanie w Team Fortress 2 #1

Witam.

Jest to pierwszy z poradników do handlowania w Team Fortress 2.

Dzisiaj przedstawie wam wstęp do handlowania czyli waluty oraz pomocne strony

Czym jest waluta w Team Fortress 2?

W TF2 głównie handluje się refami, kluczami, słuchawkami (earbuds).



Co to ref, rec czy scrap?

Zacznijmy od początku. Są to waluty którymi operujemy w grze.

Scrap (metal ze złomu) jest to metal wytwarzany z dwóch broni i zarazem najtańszy z metali

Rec (metal z odzysku) jest to połączenie trzech poprzednich metali.



Ref (metal rafinowany) jest po połączenie trzech poprzednich metali oraz jedna z głównych walut.

Key (klucz) najpopularniejsza waluta w TF2.

Earbuds (słuchawki) kolejna z walut.

Jeżeli mamy te waluty to musimy znać ich wartość.

Scrap: 0.11 (Jest to 0.11 ref czyli 0.11 rafinowanego metalu)

Rec :0.33 (Tak samo jak wyżej czyli 0.33 ref)

Ref: 1 (Jest to wartość jednego rafinowanego metalu)

Key: ~22ref (Jeden klucz kosztuje około 22 rafinowane metale) ]-Ceny tego przedmiotu najlepiej sprawdzać na backpack.tf

Earbuds: ~2.1key (Jeden earbuds jest warty około 2.1 klucza czyli ok. 47ref) ]-Ceny tego przedmiotu najlepiej sprawdzać na backpack.tf



Jak wymieniać się z innymi graczami jeżeli mam kilka przedmiotów?

Do handlu przydadzą nam się strony na których będziemy mogli składać oferty oraz szukać interesujących nas przedmiotów.

Czy mogę handlować w grze?

Oczywiście. Służą do tego specjalne serwery.

Gdy wchodzimy na taki serwer piszemy na chacie z innymi graczami oraz składamy sobie oferty.

Niestety ważna jest znajomość języka angielskiego, gdyż jest to główny język, którym należy posługiwać się podczas handlu.



Czym jest jakość broni, czapek i strojów?



W TF2 możemy wyróżnić kilka jakości przedmiotów.

Stanardowe - Bronie które dostajemy na start.

Unikat - Bronie, które wypadają nam podczas gry.



Klasyk - jakość to jakość przedmiotów najpowszechniej używana w celu wyróżnienia unikalnych przedmiotów uzyskanych przed Mann-Konomią.



Orginał - została wprowadzona przy okazji promocji gry RIFT, aby odróżnić przedmioty zdobyte dzięki wzięciu udziału w promocji lub innym wydarzeniu.



Kuriozum - Bronie Kuriozum posiadają licznik zabójstw który pokazują jako atrybut broni, pozwalający innym graczom widzieć ów licznik.



Nietypowy okaz - jest jedną z jakości przedmiotów używaną najczęściej do wyznaczania przedmiotów z dołączonymi do nich specjalnymi efektami cząsteczkowymi.



Nawedzony - to jakość, która była używana na zestawach kostiumowych podczas Bardzo Stracznego Halloween.



Jakość Kolekcjonera - jakość to jakość przedmiotów, którą można uzyskać dla przedmiotu poprzez wypełnianie specjalnych Zestawów Chemika.

Jest jeszcze kilka jakości jednak nie są one ważne podczas handlu.

Tak więc to by było na tyle z pierwszej części poradnika do handlu.