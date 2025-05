Valorant, od czego zacząć?

Witaj drogi czytelniku, czy słyszałeś już o Valorant, nowej grze FPS studia Riot Games? Jeżeli tak to pewnie masz już wersję beta gry, albo ją dropisz I wiesz większość o niej. Natomiast jeżeli nie nic słyszałeś o tym oryginalnym tytule, albo uważasz, że nie wiesz wystarczająco dużo to zapraszam do czytania.

Na sam start co to tak w ogóle Valorant? Jest to FPS(First Person Shooter), który pod względem mechaniki przypomina CS:GO. Jednakże mimo wielu opinii iż nowy tytuł Riot'u skopiował legendę strzelanek i lekko zmienili jej otoczkę są błędne. Są to de facto dwie różne gry, które są bardzo podobne, ale wciąż bazują na innych założeniach. W przypadku CS'a skupiamy się na realizmie oraz prostych mechanikach poruszania się i strzelania. Z drugiej strony Valorant ma bardziej kreskówkową otoczkę (co nie znaczy że jest dla dzieci) i ma o wiele więcej mechanik takich jak postacie i ich indywidualne zdolności, które dobrze użyte mogą zmienić los rundy.

Jak już o mechanikach mowa to co robić by wygrywać i zdobywać jak najwięcej fragów? Pierwszą i podstawową decyzją jest to jaką postacią będziemy grać. Należy wziąć pod uwagę ich umiejętności i styl rozgrywki. Dla przykładu jedną postać rzuca Mołotowem, a druga skacze po twoim ekranie.

Drugą sprawą jaką powinieneś ogarnąć to wybór broni na której masz zamiar się skupić. Ktoś może się teraz zapytać ,,Ale po co komu wybór broni, karabin to karabin". No właśnie ten wybór wiele robi. Każda broń jest inna, mają różny rozrzut, odrzut, czas przeładowania, celownik, czas przeładowania, magazynek, obrażenia, prędkość strzału,cenę, zasięg jak i niektóre strzał alternatywny.

Jak już te dwie sprawy załatwiliście to powinniście trenować na strzelnicy waszego cela, ponieważ jak byście chcieli wygrywać w strzelanie jak nie umiecie porządnie strzelać. Po tym wszystkim powinniście pamiętać o tym, że to nie jest CS. Mówię to, ponieważ niektóre mechaniki nie mają tu racji bytu. Jedną z nich jest bunny hop (z góry przepraszam jak źle napisałem). Skakanie z wyjętym nożem w grze gdzie liczą się ułamki sekund nie jest dobrym pomysłem. Szczególnie, że skakanie i bieganie powoduje hałas, który zdradza pozycję. Na dodatek bunny hop nie zwiększa drastycznie prędkości twojego poruszania. Oprócz tego, że lekko trudniej Cię trafić (co i tak jest zniwelowane przez hałas).

Jak już z tym wszystkim się uporałeś to zapamiętaj że shift, ctrl, celownik i ściany to twoi najlepsi przyjaciele i ich się trzymaj. Czemu, zapytasz? Otóż shift to bezdźwięczne chodzenie może wolniejsze od biegania, ale zwiększa celność. Ctrl to kuchnie które jeszcze bardziej zwiększa celność i utrudnia trafienie w Ciebie, bo zmniejsza ci się hitbox. Celownik zmniejsza odrzut i w zależności od broni daje jeszcze inne bajery. Ostatecznie ściany zwiększają możliwość sprawdzania kątów każdego następnego pomieszczenia, w którym mi że kryć się przeciwnik.

Na sam koniec powiem jeszcze, że mimo iż friendly fire jest wyłączony, to wciąż możesz zadawać obrażenia sojusznikom za pomocą niektórych swoich umiejętności, a jak nie zadawać obrażenia to uprzykrzać życie zabierając wizję, albo nawet wzmacniać przeciwników. Więc trzeba o tym pamiętać podczas używania każdej, że zdolności.

Mam nadzieję, że lektura była satysfakcjonująca i dowiedzieliście się wielu przydatnych rzeczy. Drogi czytelniku mam prośbę, jak możesz to napisz komentarz i powiedz co mogę poprawić, a jak możesz to oceń. Byłbym bardzo wdzięczny. Życzę miłego dnia i wielu zdobytych KD