co lepsze war thunder czy world of tanks

Silmarilion1

Czasami jak czytam komenatrze to zastanawiam się czy ludzie naprawdę tak myślą czy tylko udają. Wot to zwykła zręcznościówka. Owszem są pojazdy z czasu 2 wojny ale jest sporo maszyn które są czystą fikcją ( wystarczy spojrzeć na polskie drzewko, które w połowie jest wyssane z palca po to by Polska społeczność przestała truć tyłek Wargamingowi). Więc pisanie że jest realistyczniejszy to czysta głupota. Zgadzam się z opinią że grafika jest ładniejsza w Wot chociaż modele pojazdów i fizyka całościowo przemawiają na korzyść WT. Z drugiej strony mapy są dużo większe i wprowadzając tak ładną grafikę we wszystkich modelach na mapie spowodowałoby, że gra nabrałaby niesamowitej wagi a co za tym idzie wymagania poszybowałyby kosmicznie w górę. Trudność gry hmm tą opinię każdy niech sobie sam wyrobi bo jak dla mnie Wot nie ma w tym nawet startu do WT.