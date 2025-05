Zoo Craft - czyli samodzielne prowadzenie zoo

Witajcie drodzy Czytelnicy;) dzisiaj przygotowałam dla Was artykuł, tym razem z nowej serii. Zachęcam do przeczytania.

ZooCraft to bardzo rozbudowana gra. Celem gry jest, żeby mieć jak największe zoo. Prosta rozgrywka - dobra na zabicie czasu. Gra została stworzona do każdej płci.Jest pełno zwierząt ( ponad 100 ), w tym najpopularniejsze to: kapibara, żółw, żaba, królik itd. Istnieje też eksperymentowanie ze zwierzętami, np z połączenia królik + żaba = jeż, ale jednak czasami taki eksperyment może trwać dobę. Dzieje się to wszystko w laboratorium, czyli inaczej - wytwórni zwierząt. Występują rzadkości wylosowanych zwierząt: najczęstsze, częste, niezbyt częste, rzadkie, egzotyczne, mityczne, niesamowite. Każde zwierzę także posiada swoje terytorium: pustynia (np. fenek), las (np. bóbr), zwykły (np. kangur), bagno (np. żaba), dżungla (np. koala), góra (np. żółw górski), lodowiec (np. niedźwiedź polarny), ocenarium (np. wieloryb). Żeby umieścić dane zwierzę, trzeba najpierw umieścić siedlisko, w którym będzie mieszkać nasz mały przyjaciel. Gdy jednak nie mamy miejsca w zoo, możemy sprzedać lub dać do magazynu daną rzecz lub zwierzę. jak już zdarzy się tak, że mamy 2 zwierzęta w siedlisku, możemy pomóc im urodzić młode.W grze znajduje się dużo budynków (np. lodziarnia, popcorn) do ulepszenia swojego zoo i zwiększenia zysku w utargu. Gdy na początku coś kupujemy, możemy wybrać różne rzeczy z kategorii, nie tylko same stoiska, lecz jeszcze np. latarnia, kierunko-wskaz, ozdoby itd. Są też różne budowle, których nie da się usunąć typu fontanna, dająca monety. Można teżstoiska (np. lodziarnia) pieniędzmi, z czego po 5 ulepszeniach powstaje centrum handlowe. Jednakże ulepszenia nie dzieją się od razu, tylko to może trwać nawet do kilku dni (w zależności jak jest wysoki poziom). Wtedy za pieniądze możemy przyśpieszyć ten czas i nie czekając zdobyć swoją nagrodę. Sprzedawanie rzeczy, bądź budynków jest całkowicie dozwolone.Istnieje też pewna waluta czyli zoo-pieniążki a dokładniej: zoo-żetony i zoo-banknoty. Banknotami można: przyśpieszać czas danej akcji, kupować w sklepie np: siedliska, zwierzęta, rzeczy, ozdoby, drogi. Można też nimi pomagać innym lub je dostać przy różnych akcjach itd.Monetami można np: powiększać działkę zoo, przyśpieszać czas danej akcji (najczęściej w laboratorium) itd. Za to da się też zdobywać monety zupełnie za darmo (np. z fontanny) lub je kupić (tak samo jak z banknotami).oceniam na 8/10, ponieważ wydaje się być ciekawa, ale zbyt animowa. Podobają mi się też zwierzęta.oceniam na 8/10, tak samo jak wcześniej, gdyż w muzyce słychać interesujący świergot ptaka i inne zwierzęta, ale muzyka nie wydaje się prawdziwa, czyli jakby było się w prawdziwym zoo.Ogólnieoceniam na 8/10, szybko się znudza, ale w późniejszym czasie znów ma się ochotę w nią zagrać. Po za tym to wszystko dobrze, najbardziej gra będzie wciągać tych, co uwielbiają małe i te duże zwierzęta.