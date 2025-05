Drawful 2 - świetna gra na wieczór ze znajomymi!

Jeśli szukacie ciekawej gry, która urozmaici imprezę, albo spotkanie z przyjaciółmi, to Drawful 2 będzie idealne! Prosta gra z humorem, opierająca się na rysowaniu - jest dostępna na Steam!

Tą grę napotkałam przypadkiem, gdy razem ze znajomymi szukaliśmy ciekawej gry aby razem pograć. Była akurat na bardzo dużej przecenie, więc postanowiliśmy ją kupić i nie pożałowaliśmy. Spędziliśmy noc na rysowaniu i śmianiu się.Ale przejdźmy do meritum. Na czym tak właściwie polega ta gra? Każdy z graczy na swoim telefonie/komputerze/tablecie musi wejść na stronę jackbox.tv i wpisać "room code", czyli nic innego jak kod umożliwiający dostęp do gdy tylko osobom, którym się go poda. Następnie każdy z graczy wybiera swoją nazwę i rysuje swojego awatara, który będzie jego znakiem rozpoznawczym do końca tej rozgrywki.Głównym zadaniem graczy jest zinterpretowanie podanego im tematu w postaci rysunku. Każdemu zostaje podany inny temat, więc pamiętajcie żeby zachować go dla siebie! Potem po kolei na ekranie urządzenia hostującego grę pojawiają się wykonane rysunki, których tytuł musimy odgadnąć. Pośród tytułów do wyboru pojawiają się opisy zaproponowane przez graczy - przy tym jest zdecydowanie najwięcej śmiechu! Następnie wszystkie wszystkie głosy przeliczane są na punkty (niestety nie udało mi się rozgryźć jak działa punktowanie w tej grze :((( musicie mi to wybaczyć, ale gwarantuję Wam że i bez tego zabawa jest przednia). Oczywiście osoba, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa!Jeśli chodzi o grafikę gry, co jest również ważnym aspektem, ja osobiście nie mam zarzutów. Gra ma przyjemny wygląd, kolorowe detale, które wyglądają jak bazgroły rodem z zeszytu od matematyki. Elementem który mi się spodobał najbardziej jest kotek, który odmierza nam czas, próbując łapką dosięgnąć telefonu. Urocze, prawda?Każda gra ma oczywiście swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że największym rozczarowaniem jest to, że gra jest w całości po angielsku. Jeśli ktoś jest z angielskiego słaby, może mieć spory problem ze zrozumieniem lub wymyśleniem opisu. Niestety gra na odległość odpada, ponieważ każdy musi mieć dostęp do urządzenia hostującego, oraz mieć inne urządzenie, które pozwoli na dołączenie do gry. Natomiast plusem jest to, że gra nas nie ogranicza. Mamy wolną rękę jeśli chodzi o rysunki i słownictwo jakiego używamy. Bez problemu możemy używać słów niecenzuralnych i rysować co nam się żywnie podoba! Oprócz tego w grę może grać aż sześć osób!Myślę, że udało mi się wystarczająco omówić ten temat abyście mogli określić swoje zdanie na temat gry. Mi osobiście bardzo się podoba ale pamiętajmy, że każdy ma inny gust i oczekiwania. Mam nadzieję, że przyjemnie czytało Wam się moje wypociny. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co powinnam poprawić/zmienić aby moje artykuły były ciekawsze i przyjemniejsze w czytaniu :)