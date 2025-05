Sygnały w lolu

[Q] [W] [E] [R] – spell 1,2,3,4(ulti).

[D] [F] – cast summoner speli.

[ALT] + [Q] [W] [E] [R] -> self cast, uzycie umiejetnosci bezposrednio na siebie bez celowania.

[CTRL] + [Q] [W] [E] [R] -> LVL up spell, zwiekszenie poziomu umiejetnosci jak w przypadku kliknięcia myszą na [+].

[CTRL] + [1] [2] [3] [4] -> emotki, joke, taunt, dance, laugh.

[F1] [F2] [F3] [F4] [F5]-> kamera na siebie, summonerow 2,3,4,5. Przytrzymany działa jak spacja na wlasnej postaci.

[C] - character menu (dokładne statystyki).

[P] - Sklep

Jak używać sygnałów by gracze je dostrzegli i zrozumieli.Kiedy w rozgrywce nie masz tak duzo czasu by zakomunikować coś do drużyny . Napewno chciałeś szybko dać do zrozumienia junglerowi by przyszedł pomóc ci z linią, ale aktualnie starałeś się nie paść! Niby proste ale nie każdy używa sygnałów dostępnych w meczu. Szybko jest zasygnalizować "Pomóż mi" niż cofnąć się pod wieże i napisać nawet krótkie słówko typu: gank!. pls gank!, help me, come mid itp. Kiedy widzisz że przegrywacie 5v5 (teamfight'a) daj sygnał "należy sie wycofać". Gdyż to skraca czas i pmaga żeby nie padnąć. Niby proste, ale nie każdy stosuje i patrzy na to. Jeżeli przyjdzie ktoś na twoją linie masz pretensje do gracza grającego vs tej postaci, mimo, że zasygnalizowała ci "brakuje wroga".A nie skupiać się tylko na twoim przeciwnikuOczywiście nie każdy stosuje sygnały poprawnie. Najlepiej używać jej na wszystkich liniach. Dać znać np. botu i topie przy nich by usłyszeli dżwięk sygnałuA teraz skróty które pomogą ci się porozumieć. Napewno część jak nie większość znasz! :) Przynajmniej powinieneś!Gdy już ktoś ostrzegł cię, ale ty jesteś bliski zabicia- cofnij się! To może być niebezpieczne. Warto to wziąść pod uwagę, że to właśnie idą po ciebie. Każdy chce mieć jak najwęcej zabójstw. Najważniejsze jest uywać talizmanów widoku! Dzięki nim zapobiegasz przyjścia dodatkowej osoby na twoją linię, unikniesz śmierci, ganku. Rozstawiaj je mądrze! Tam gdzie mogą przechodzić przeciwnicy. Krzaki są ważne, ale na wyższych dywizjach można nie spotkać tzw. camperów, którzy tylko czają się w krzakach aż podejdziesz bliżej pod wieżę przeciwnika. Graj ostrożnie!