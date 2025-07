Jak wbić szybko zamek lvl 11?

qPatryKQ7 Cześć. Ma ktoś jakieś rady jak szybko wbic 11 lvl zamku? Pozdrawiam

Karol32 miec pare w...... xd ja dolaczylem do gildi i ulepszam wszystkie rzeczy po kolei i zamek dzis 3 dzien grania i dzis chce 9 poziom zamku wbic i robie jak najszybciej bo robie to do kamieni dusz xd

qPatryKQ7 tezz





ImTibBear Ja mam chyba 9 lvl zamku





TheVeni Słuchajcie....

1.Szukacie dobrej gildii

2.Szkolicie oddziały ale też ulepszacie farmę

3.Wysyłacie oddziały eskloracyjne

4. Używacie i zbieracie przyśpieszenia.

5.Ja wbiłem 11 lvl zamku w 4 dni ale trzeba długo czekać na kamienie dusz a chciałem otworzyć skrzynie wiosenne ale nie wiem czy się doczekam

TheVeni Mam nadzieję że mam pomogłem troche jakby by jakieś pytania jeszcze to piszcie :)

Ismena mi to zajelo z 6dni , trzeba miec dobra gildie

killerini290 ja polecam dojść do gildi ja tak mam juz ubgradowany zamek na 11 poziom w 4 dni

adam9080 ja zaatakowałem tego potwora 2 poziomu to mi nic nie dało

Nerin509 Poprostu grać xD No i trzeba mieć dobrą gilde. Ja właśnie już niedługo będę mieć 10 poziom zamku. Ale czekanie to jakaś masakra. muszę czekać 16h xD

thesims4girl gram chyba tydzień i mam już 10 lvl

thesims4girl i polecam mieć dobrą glidię. Zapraszam do blue flower

kacper_lament JA POLECAM KUPIĆ KRYSZTAŁY I ULEPSZAĆ SZYSKO

_owca_ chyba mi tylko tak długo schodzi z tą grą ja już tak 2tydzień? xD

Kezoto Aaaa nie wiem aaaaaa pisze by miec punkty aaaaaa co cie to XD

DezzyCake No graj. Nie wiem jak zrobić to szybciej, ale jak każdy musisz poświęcić czasu :)





Wektor95PL Nah ja kupiłem ofertę za 2 zł i wszystko upgradowalem na pod zamek i jak dziś pisze mam już 10 poziom zamku w jeden dzień więc wystarczy na początku te mało czasowe budowy przeczekać i już

MagmaGirl123 ja już to robię z gdzieś tak 18 dzień a więc sie nie przejmuj xD:joy:



AlmondEarth1314 ja chyba też będę to robił bo wydaje się proste(⌐■_■)

DagaM a pytanko mam, w poleceniu pisze żeby potwierdzić e-mail, a powie mi ktoś jak? bo jedyne co znalazłam do potwierdzenia to konto google i nie wiem czy mi to zaliczy teraz.







okti_multi Mi to zajęło dokładnie 2 dni. Kamienie dusz dostałem po paru sekundach. Pierwsze co, to dołączysz do gildii. Wszystkie talenty i badania ładujesz w prędkość budowy. Rób misje z boostem na wydarzeniach

xvkara Dobra gildia

Kastarus Dołącz do dobrej gildi

cichypl2123 Ja zacząłem dziś rano grać i aktualnie mam lvl 9 xD

Sebastianek123 generalnie długo się czeka na wybudowanie czegoś więc znaleźć gildie i rozbudowywać

szymeX500 ja tam nie wiem sam XDDD