Ankiety

Locor O co chodzi z ankietami, zawsze jak chcę którąś wypełnić to mi wyskakuje że nie ma dla mnie ankiet

Locor Nawet zmieniałem swoje dane

MentolMen Jak nie ma ankiet dla ciebię to znaczy że TY nie masz :)

Oni szukają ankiet i musisz pasować do ankietowanych np: jeśli ktoś robi lek dla kobiet to ankietowanymi muszą być kobiety w danym wieku bez chorób na przykład :)

QuacpeRek Powie mi ktoś czm nie dostałem 250KD skoro zaprosiłem tych 10 znajomych?

Kinska a czy oni są aktywni? i czy na 100% Sie zalogowali?

Rumcajs98 Sorki ze tutaj to pisze ale jak stworzyc dyskusję na forum?

Rumcajs98 A wgl to o co chodzi bo wszystko bylo ok do dzisiaj rano bo teraz zadnych kd nie dostaje mimo ze wykonalem 3 zadania i zmarnowalem 5h na granie w glupie gierki

kibashy Te ankiety sa zbugowane

hubciu_juniewicz Zbugowane sa

brzuzek są zbugowane ,więc nawet nie prubuje. niewarto





Mirathis Sam nie wiem, o co chodzi z ankietami

kibashy Ja nigdy nie mam ankiet

Olka220 Ja tez nigdy nie mam ;/

Pqnik Tak jak tutaj już któś wyżej pisał brak ankiet może wynikać z niedopasowania do targetu czyli grupy docelowej pod którą przygotowana jest ankieta. Nie wspominając już o tym że przy jednej której wypełniałem było napisane iż może trwać 8 min a trwała chyba z 40min i końca widać nie było do tego próbowała mi wmówić że Toyota to super marka przy czym KD chyba nie otrzymałem ale dopominanie się chyba nie ma sensu. Spk są natomiast ankiety - Speak UP ale na nie chyba ciężko trafić.

idjota Bo racja

aniapaci są ankiety?!

Quserowiec Zbugowane nadal chyba :v

MrPanE Tak naprawde to sa ankiety ja wykonałem 10 ale wyskakuje błond to jest tak zrobione zeby na ankietach nikt sie nie dorobił KD dlatego wyskakuje ze nie ma dla cb ankiety jak cos.



MrPanE Powinni naprawic te ankiety bo nie widze sensy zeby było dodane zdobywaj KD wypełniajonc je bo ich tak naprawde niema





arlink Szkoda czasu na męczenie się z tymi ankietami...



bartek_groz noo ale z drugiej strony zawsze troche SG

Eryss11 Tak

natalia_jakubiak tych ankiet to nigdy nie ma xD

Kubvs Po prosu nie ma dla ciebie antkiet nikt nie zazrobil do twojego wieku ani nic





Kopaczek Szkoda że ankiet nie ma bida w kraju z ankietami

witek1323 ankiety są spróbujcie na innych przeglądarkach

LuxPL mi daje same ankiety o samochodach a jak źle coś dam to wyrzuca i pisze upss





Walenty Ja tak samo niewiem dla mnie te ankiety to glupota bo kiedy bym nie bral to nie ma odpowiedniej dla mnie sprawdzalem przez 2 dni co 2/3 godziny i bralem prawie wszystkie opcje i tak lipa

Kopaczek Bida w kraju

HORENS1111111111 no prawda

afwe Ankiety są średnie bo podajesz w nich swoje lub zmyślone dane osobowe

SebaKrvl nie warto bo nic prawie nie ma :D







paulina_pospiech bez sensu są te ankiety





Alare Też zwykle nie mam

ArenUU Aha :DD

Noble18 Ja też nigdy nie mam tych ankiet. xD

Hizozik Nie wiem