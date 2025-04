mariooooo12

W tym artykule zaprezentuję wam postacie z gry The Binding of Isaac: Afterbirth

Zapraszam :)

Isaac:



Tytułowy bohater, dostępny od samego początku. Początkowo zaczyna bez przedmiotu startowego, po pokonaniu Mom's Heart lub It Lives przez ??? otrzymuje na start The Dice.

Statystyki podstawowe:



Życie: 3

Atak: 2

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 2

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: 1 bomba, The Dice (po odblokowaniu)



Magdalene:



Zostaje odblokowana po zebraniu przez gracza 7 lub więcej czerwonych serduszek.

Statystyki podstawowe:



Życie: 4

Atak: 2

Szybkość ataku: 1

Odległość ataku: 2

Szybkość: 1

Startowe przedmioty: Yum Heart



Cain:



Odblokowujemy go zbierając 55 monet i zabijając Matke w jednej rozgrywce.

Statystyki podstawowe:



Życie: 2

Atak: 3

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 1

Szybkość: 3

Startowe przedmioty: 1 klucz, Lucky Foot



Judas:



Zadaje wysokie obrażenia, ale ma tylko jedno serduszko. Dodatkowo posiada przedmiot Book of Belial zwiększający zadawane obrażenia. Zostaj odblokowany po pierwszym zabicu Mom's Heart.

Statystyki podstawowe:



Życie: 1

Atak: 4

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 2

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: 3 monety, The Book of Belial



Eve:



Zostaje odblokowana poprzez zawarcie dwóch paktów z diabłem w trakcie jednej rozgrywki.

Statystyki podstawowe:



Życie: 2

Atak: 1

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 2

Szybkość: 3

Startowe przedmioty: Dead Bird, Whore of Babylon



???/Blue Baby:



Startuje z 3 niebieskimi sercami i nie moż zdobyć żadnych czerwony, po zdobyciu przedmiotu dodającego czerwone serce dostaje niebieskie. Zostaje odblokowany po pokonianiu po raz pierwszy It Lives.

Statystyki podstawowe:



Życie: 3 Niebieskie

Atak: 2

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 2

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: The Poop



Azazel:



Startuje z 3 czarnymi serduszkami. Analogicznie do wcześniej wymienionej postaci może zdobyć także czerwone. Atakuje czerwonym laserem podobnym do tego z Brimstone, lecz jego zasięg jest znacznie krótszy. Potrafi przelatywać nad przeszkodami dzięki swoim skrzydłom.

Statystyki podstawowe:



Życie: 3 Czarne

Atak: 3

Szybkość ataku: 1

Odległość ataku: 1

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: 0 The Fool



Samson:



Zostaje odblokowany jeśli przejdziemy 2 poziomy bez żadnych obrażeń.

Statystyki podstawowe:



Życie: 3

Atak: 2

Szybkość ataku: 1

Odległość ataku: 2

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: Bloody Lust



Lazarus:



Aby odblokować tą postać musimy zdobyć więcej niż cztery niebieskie serca w jednej grze. Na start ma on 3 serca, pigułkę i Lazarus Rags (tylko po pokonaniu Isaaca Lazarusem)

Statystyki podstawowe:



Życie: 3 (1 po śmierci)

Atak: 2

Szybkość ataku: 1

Odległość ataku: 1

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: 1 pigułka, Lazarus Rags (po pokonaniu Isaaca Lazarusem)



Eden:



Aby móc nim grać potrzebujemy żetonów, za każde przejście gry dostajemy 1 takowy. Eden ma wszystkie statystyki losowe i na starcie dostaje 2 losowe przedmioty.



The Lost:



Nie posiada życia, więc jest na 1 uderzenia. Może zawierać darmowe pakty z diabłem. Aby go odblokować musimy znaleźć Missing Poster, po czym udać się do Pokoju Poświęcenia i zabić się na kolcach.

Statystyki podstawowe:



Życie: 0

Atak: 2

Szybkość ataku: 2

Odległość ataku: 2

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: Holy Mantle (po wpłaceniu 879 monet do Greed Machine)



Lilith:



Z powodu opaski na oczach nie potrawi wystrzeliwać łez. Jedyny sposób by atakować to użycie sojusznika Incubus. Na starcie posiada Box of Friends, które podwaja sojuszników na jeden pokój. Odblokowuje się kiedy przejdziemy Greed Mod Azazelem.

Statystyki podstawowe:



Życie: 1 czerwone i 2 czarne

Atak: 2

Szybkość ataku: 1

Odległość ataku: 0

Szybkość: 2

Startowe przedmioty: Incubus, Box of Friends, Cambion Conception



I to by było na tyle z postaci. Podobał ci się artykuł? Nie zapomnij skomentować :D