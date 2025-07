Jak trudno wbić globala? Ile czasu to zajmuje?

Micolini

Żeby wbić globala w trybie 5vs5 najlepiej jest grać ze znajomymi. Samemu będzie Ci ciężko. No i oczywiscie musisz cos ogarniac. Nie da sie okreslic ile czasu jest Ci potrzebne,bo zalezy to od wielu czynników.



Odnosnie trybu skrzydłowego:

Ja globusa wbiłem po ok 140 wygranych meczach. Ale to dla tego,że skrzydłowe grałem jeszcze zanim nauczyłem się grać. Tobie zajmie to może trochę krócej :D Odnosząc się do mojego przypadku,to gdybys grał codziennie 5 meczy to wbiłbys globusa po 28 dniach. W trybie skrzydłowym bez problemu poradzisz sobie sam,o ile cos ogarniasz. Globus na trybie skrzydłowym nie jest jakims mega osiągnięciem. Często jak gram własnie na globusach,dziwię się jak doszli oni do tej rangi.



Pozdro ;D