5 Euro na PayPal - Aplikacja [iOS]

Jak widać po obrazku, najwięcej punktów otrzymałem za grę Lords Mobile, bo aż 8 tysięcy z czymś, czyli na wypłatę 5 Euro + zostanie jeszcze na kolejną wypłatę. Przypominam, żeby wypłacić 5 euro trzeba uzbierać 6 tys. punktów. Tak więc polecam wam zadanie z grą Lords Mobile, w której trzeba wbić 11 poziom zamku. Zajęło mi to 5 dni, ale tylko dlatego, że nie miałem czasu. Jeśli będziecie odpalać grę co godzinę, to z łatwością zrobicie to szybciej.

Nie są to jakieś wielkie sumy punktów do zdobycia, o czym się przekonacie na koniec.

Ewini

Tak jak mówisz ciebie to nie interesuje ale np bardzo wiele osób których znam to interesuje oraz każdy woli to co lubi i nie nakazuję nikomu ze ma robić jakąś czyność bo to jest własny wybór