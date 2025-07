Jaka klasa postaci najlepsza?

Mag to ,prosta postać lecz ja preferuję Zwiadowce.. Uniki i celne strzały to jego specjalność

To zależy jak długo zamierzasz grać, do około 200lvl najlepszy jest zwiad on. po tym 200 rozkręca się mag a około 350 lvl woj jest najsilniejszy bo ma bardzo dużo hp a obrażenia też nie są najgorsze.

Zwiadowca bardzo wygodny do lochów/wojen etc, aczkolwiek z doświadczenia (250lvl) mag też daje rade :)

