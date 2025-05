MovieStarPlanet - co to jest?

Witajcie. W tym artykule opowiem, co to jest MovieStarPlanet, krócej znane jako MSP.

Rozmawianiu z innymi graczami.

Wymienianiu się unikatami.

Tworzeniu "sekundówek", ArtBook'ów, Look'ów.

Zajmowaniu się zwierzakami (które oczywiście wcześniej musimy kupić).

Kupowaniu różnych przedmiotów, np. odzieży, przedmiotów, animacji, teł, zwierzaków, muzyki.

Jest jeszcze możliwość, aby kupić funkcje za diamenty (Booster, Szalone Zakupy itd.)

Zapewne większość z was wie, co to jest MSP. Gra ta ma swoich zwolenników, a także wrogów. Jedni twierdzą, że jest fajna super itd., natomiast inni uważają ją za nudną grę dla małych dzieci.Same początki MSP sięgają aż to 2009 roku. Grę tą stworzył duński projektant. Chciał, aby to wszystko polegało na tworzeniu filmów, aby dzieci mogły wykazać się swoją kreatywnością. No i tak było, jednak przesiadywało tam dużo nastolatków, wszystko było ciemne, aimacje były z krwią itd. Roiło się też tam od pedofili. Z czasem gra zaczęła zmieniać swoją grafikę, stawała się coraz bardziej "różowa". Moderacja zwalczyła problem zboczeńców w większości. Aktualne ograniczenie wiekowe tej gry to od 8 do 15 lat (chyba).Polski serwer powstał w 2011 roku (tam samo kilka innych, nie będę ich tu wymieniać). Z tego co kojarzę, właśnie nasz serwer jest tym najbardziej "rozwiniętym".Sama rozgrywka polega na:Walutą na MSP są StarCoins (w skrócie SC) i Diamonds. SC zdobywamy głaszcząc zwierzaki innych graczy, kręcąc kołem fortuny, grając w inne dostępne tam gry. Najprościej jest kupić, ale czy się opłaca?Gdy jest taka promocja widziana na zdjęciu wyżej, to może i warto dla tych, których ta gra nie nudzi. Jak już jesteśmy przy VIP'ach, to powiem o nich odrobinę dokładniej. Przy zakupie VIP na dany okres czasu, dostajemy różne, tak zwane unikatowe ubrania i zwierzaka. Są to, które po jakimś czasie mają swoje nazwy, głównie nadawane przez innych graczy. Ale możemy zdobyć VIP w inny sposób: stworzyć look czy udekorować pokój itp. tak, aby nawiązywał to motywu (motywy - dodawane są w każdy czwartek nowe ubrania, animacje, rzeczy, nawiązujące do danego motywu) i wziąć udział w konkursie. Inni gracze mogą zagłosować i jest możliwość wygrania VIP na tydzień.W sumie mam różne zdania o tej grze. Raz mam taką jakby "fazę" aby pograć, a raz to bywa tylko tak aby się tylko i wyłącznie zalogować. Kiedyś, jak byłam młodsza, MSP było dla mnie bardziej ciekawe, a teraz to robię sobie tam tylko looki czy wymieniam się jakimiś unikatami. Gram to w też dlatego, bo mój komputer jest już "seniorem" i nie udźwignie większej gry do zainstalowania :') Muszę zatem grać w gry przeglądarkowe, a jak wiadomo, nie są one jakieś super. Wracając do tematu. Moim zdaniem, moderatorzy i inni pracownicy powinni zająć się ulepszeniem MSP, a nie wypuszczać inną (MSP2). Powinna zostać założona jakaś ankieta czy coś, gdzie gracze mogą napisać swoje pomysły, bo niektórzy naprawdę wiedzą jak polepszyć tą grę.Taka końcowa ocena to... yyyy... może 5/10.Dziękuję Wam za przeczytanie, miłego dnia/wieczoru!