Co Lepsze Csgo Czy Critical Ops i w co lepiej sie opłaca grać

bestbhooper Pozdro Jak Napiszecie to pzdr

Kinderek76 Wiadomo że cs bo aktualniejsze





rweajipm_casedropeu cs go jest zdecydowanie lepsze

syon1 gralem w oba gry, ale cs lepszy

kamil_kurpas1 cs lepszy dawać xp ja lubie tylko fortbite wy muzziny z aflica a csgo też jeat fajne. a cops jast fajne na telefony itp

obijogionekenobi Nie mam pojęcia co to Crtical ops więc mój wniosek to CSGO

PimpekGaming CS GO lepsze



funkenpfoteyt Wydaję mi się że CS critical Ops ścinatrochę Pozdro!

VeruN1337 critical ops jest na telefon, a cs na komputer po co porównujesz gre komputerową z telefoniczną

garnuszek33 cs o

szymoneqs133 jesli grasz na telefonie to critical, a jak na kompie to cs xD

dzikidzik321_1 Nie ma co porównywać wolę counter strike

Karolpk09 Moim zdaniem lepsze jest cs go bez dwóch zdań.

Sebaert1234 counter blox to jest kozacka szczelanka

Ekoxemsio oczywiście cs dla mnie

CarlitoseQ ludzie czy opłaca się kupić skrzynie noży za 1000 gemów. I czy pogłoski na temat tego że skiny z gamehaga są zniszczone, obdarte.



_csgocasescom34 csgo bo cricital ops jest no że tak brzydko powiem zjebany

korekdance1 jeśli chodzi o mnie to wole csgo

Zindek jak grasz na telefonie to nie pograsz w csgo

Jdsynadiabla666 Hjsjsjfhxbskxiid cs go najlepsza gra na świecie wbijam lvl eloo

0k1a2m3i4l5 obie są fajne ale CS:Go lepsze o wiele



thisis0nlygame nwm naprawdę

KAMILKOKSU OMG DLA MNIE O WIELE CRITICAL OPS. CSGO JEST *******csgo ******** jest. Po prostu ma dużo wad. Według mnie. Critical ops szybko robi aktualizacje i bardziej się rozwija niż CS:GO. Oczywiście to moje zdanie. xD W sumie to jest tylko kwestia tego, w co więcej grałeś(przyzwyczaienie).

Lecz moim zdaniem csgo

Pagalo2 cs go





Pagalo2 bo jest koks





Mi454510 only inglisz-Isamu

a i cs lepszy

Dawid343421 Boji jojo maricha

Bartolomeos123 dla mn najlepsze jest cs:go ale kupuj co tam wolisz

szvmi Jest ktoś chętny do grania jutro tak o pod wieczór w cs? Moja ranga to s3 ale skilla mam lepszego niż na tą range





szvmi critical ops? co to za pytanie raczej że gra na telefon będzie gorsza niż na pc

Schabowyiziemniory Cs go lepsze!





glltuw cs go najlepsze





glltuw no oczywiśće jak bym miał wybierać

glltuw bo zależy





glltuw bo durzo chitrów w cs