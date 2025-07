Z tego co pamiętam, to że jak ciągle chciałeś złoto to spadała mocno awanturniczość (Czy jakoś tak, poprawcie się jeśli myle).

tylko i wyłącznie exp. Im wyższy poziom tym więcej złota. Kupując nawet najlepsze rzeczy na niskim poziomie to po zwiększeniu poziomu i tak będą do wymiany

klakuskiller99

Jeżeli grasz w tą gierke tylko dla kamieni dusz to napewno exp lecz jeżeli grasz tak po prostu for fun no to złoto