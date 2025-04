Jak kupić tanio gry na Steam

Steam to najpopularniejsza platforma DRM oraz sklep z cyfrowymi grami na świecie. Niestety niektóre gry są dość drogie bezpośrednio ba tej platformie. Jednakże jest kilka sposobów jak nabyć gry taniej. Wystarczy trochę poszukać lub mieć troche w sobie cierpliwości.

Pierwszym, najprostszym, sposobem jest czekanie na wyprzedaże. Steam organizuje pare razy w roku dośc duże wyprzedaże w swoim sklepie. Można wyróżnić między innymi wyprzedaż letnią, zimową (świąteczną) i wiosenną (wielkanocną). Jeżeli jakaś gra nam się podoba możemy dodać ją do listy życzeń. Wystarczy wyszukać ją w sklepie a następnie kliknąć "dodaj do listy życzeń". Wtedy wsyztskie powiadomienia o przecenie danej gry przychodzą nam na e-mail.

Drugm sposób łączy się z pierwszym. Możemy, tak jakby, sami sobie przecenić gry. Chodzi tutaj o sprzedaż kart kolekcjonerskich Steam i przedmiuotów z gier w Steam Market. Karty i przedmioty zdobywami grając w gry. Możemy je później sprzedać, za co dostaniemy walutę na nasz portfel Steam. Przy zakupie gry na tej platformie kwota, ktorą mamy w portfelu Steam odejmie się nam od ceny gry. Np. sprzedając 5 kart, kążdą po 0,10€, dostaniemy za kążdą kartę 0,08€ do portfela Steam (prowizja od sprzedaży); do naszego portfela trafia 0,40€, więc gra, która kosztuje 5€ będzie kosztować 4,60€. Sposób ten łączy się z przecenami (gra, którz kosztuje 10€ jest przeceniona o 50%, przez co jej cena spada do 5€, a następnie przy zakupie jej cena spada jeszcze o wartość naszego portfela).



Tanio możemy nabyć gry w tzw bundlach. Najpopularniejszą stroną oferującą takie zesatwy jest Humble Bundle (humblebundle.com). Strona ta oferuje kilka gier w formie kluczy na Steam. HB działa w formacie pay what you want czyli zapłać tyle ile chcesz. Minimalna kwota, żeby dostać klucze to 1$. Nie dość, że dostajemy gry to jeszcze pomagamy organizacją charytatywną [dlatego zalcam wpłacanie więcej niż tego skąpego dolca ;)] Zestaw często dzieli się na 3 progu cenowe:

-1$ - często 3-5 gier,

-średnia (często 4-7$) - gry z pierwszego progu + kilka dodatkowych,

-wyższy próg cenowy (często 10-15$) - gry z poprzednich progów cenowych i 2-3 dodatkowe.

Ostatnim sposobem są sklepy zewnętrzne takie jak G2A (g2a.com) czy Kinguin (kinguin.net). Na tych stronach można nabyć gry, ktore kiedyś były w bundlach (często droższe, ponieważ sprzedający chce mieć też zysk, ale nadal tańsze niż na Steam) lub gry, które były na wyprzedaży Steam.

Sam najbardziej zalecam kupowanie bundli lub czekanie na promocje. Niestety czasami sprzedający w sklepach zewnętrznych sprzedają gry kupione kradzioną kartą kredytową. Wtedy możemy, w najlepszym wypadku, stracić pieniądze za tą grę, a w najgorszym - całe konto Steam.

Mam nadzieję, że poradnik komuś się przydał i dzięki temu będzecie mogli zaoszczędzić kilka złotówek na kupowanie gier :).