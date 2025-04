Jedno wielkie pytanie graczy Roblox: Jaka gra jest najlepsza? Przedstawiam wam top 5 najlepszych gierek według mnie!

Znudziło ci się granie w Jailbreak, Mad City bądź adopt me?Polecam ci te 5 gierek!Numer 1- Welcome to Bloxburg Beta.W tej spokojnej grze możesz zbudować swój dom, pracować, spotykać się z przyjaciółmi,poznawać różnych ludzi.Grafika tej gdy jest 9/10 ale jest dużo bugów np. bugowanie się w ścianie. ( ale to jest wersja Beta )Polecam grę z przyjaciółmi lub znajomymi z robloxa bo samemu jest trochę nudno, ale to nie znaczy że jest słabo.Największa wada tej gry jest taka, że jest płatna. ( 25 robuxów )Jest też trochę pay2win gdyż za pracę się zarabia mało.Moja ocena: 9.5 na 10.Numer 2 - ArsenalJest to strzelanka typu FPS.Celem gry jest zdobycie 32 killi dzięki czemu dostaje się złoty nóż którym trzeba kogoś zabić ( co nie jest łatwe ) gdy się to zrobi wygrywa się grę(Spokojnie, gdy się zginie to nie tracisz punktów tylko się odradzasz z tą samą ilością)Grafika jest 9.5 na 10Ludzi w teamie jest najczęściej po 9 lub 10 osóbNajwiększą wadą jest duża ilość cheateróworaz to, że gdy dołączy się do servera to jest szansa że dołączysz do gry podczas/pod koniec rundy.Moja ocena: 9 na 10Numer 3 to Island Royale.Jest to gra typu battle royale.Grafika 8 na 10W dużej ilości strzelanek w Robloxie jest dużo cheaterów- w tej nie.Dużym plusem jest duża mapa i dużo miejscówek.Wadą jest to, że ta gra- pod względem skinów jest pay 2 win bo tylko codziennie za bycie on-line dostaje się ok. 100 kasy a skin kosztuje ok. 3500Moja ocena: 8.5 na 10Numer 4 to Strucid betaGra ma 3 tryby:Battle royale ( od 5 poziomu )Zone wars ( też od 5 )I zwykły tryb który ma też 3 tryby:Capture the flag,FFAoraz dwu teamowy FPS.Grafika 6 na 10Zalety: Ma dużo trybów, w zwykłym trybie za level odblokowywuje się bronieWady: Słaba grafika, Dużo bugów,Pod względem skinów BARDZO pay 2 win ( nie można w inny sposób odblokowywać skinów )Moja ocena: 7.5 na 10Numer 5- Venhile simulatorJest to gra do chillowania gdzie sie zarabia za jazdę samochodem, statkiem i samolotem ( te 2 są mało opłacalne )Można jeździć po dużej mapie, brać udział w wyścigach.Najpierw zaczynasz od 50 tysięcy pieniędzy oraz startowego samochodu.polecam ci od razu za te 50 tysięcy kupić auto gdyż te początkowe wolno jedzie i mało się zarabia.Opłacalne jest też zrobić test driva dobrego samochodu bo za to też się dostaje pieniądze.Wady są dwie: łatwo można dostać się pod mapę, można wypaść poza mapę gdy się przepłynie przez morze,Grafika: 8 na 10.Ocena: 7.5 na 10Bardzo polecam te gry ( w każdą grałem po 9 godzin)I polecam taką taktykę: Grasz w jedną z tych strzelanek, grasz, grasz, a potem gdy się zrageujesz to grasz sobie w bloxburga lub w venhile simulator, potem w inną grę i tak dalej...