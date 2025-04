Jailbreak - omówienie zarabiania

Na początek omówimy wspomagacze do zarabiania które można kupić za robuxy (waluta w grze) a potem sposoby nie wymagające robuxów (okradanie banków itd.)Tryb Jailbreak umożliwia kupienia z 200 robuxów serwer VIP. Nie jest to nic innego niż twój własny prywatny serwer. Dzięki tej opcji policja nie będzie cie więcej dręczyć ciągłym łapaniem cię gdy tylko coś okradniesz. To bardzo wygodne dla osób które mają robuxy a dużo grają w tryb Jailbreak.Po zakupieniu większego worka w Jailbreak posiadamy morzliwość zabrania większej ilości pieniędzy z, np. banku, pociągu. Większy worek działa na wszystkie lokacje do okradzenia. A kosztuje nas to 300 robuxów. To rozsądna cena za takie ułatwienie gry.Jako szef zbrodni otrzymasz specjalne przywileje, które pomogą odeprzeć drużynę policyjną. Prowadź wyjątkowego super sedana Wraith z zamontowanym na górze minigunem! Uzyskaj dostęp do prążkowanego garnituru z okularami przeciwsłonecznymi, płaszczem z kapturem i chustką! Otrzymuj powiadomienia o otwarciu nowego napadu! Dodatkowo twoja postać automatycznie zmieni się w normalne ubranie, gdy tylko wyjdziesz z więzienia! A kosztuje to 300 robuxów.Dostawaj codziennie 1000$, za każdym razem gdy zarabiasz 20% więcej gotówki i 50 paliwa rakietowego więcej do ucieczki przed policją w trudnych sytuacjach. Wyróżnij się unikalnym kolorem na czacie. To dobre ulepszenia lecz kosztuje to 1000$.To na tyle z płatnych sposobów na zarabianie. Teraz coś dla osób które nie mają robuxów.Okradnij policjanta z karty a następnie wejdź do banku. Unikaj laserów które zadają ci obrażenia. Podłóż ładunki wybuchowe i czekaj aż sejf się otworzy. Zgarnij szybko wszystkie drogocenne przedmioty takie jak złoto do torby i jak najszybciej opuść bank. Ilość zarobionej gotówki zależy od trudności banku.Wytnij laserem dziurę w szybie, wśliźnij się do środka i rozbij najbliższą szybkę osłaniającą pierścionki, diamenty i naszyjniki. Pokonaj 3 piętra zabezpieczeń zejdź z dachu jubilera. Pojedź do bazy złoczyńców w mieście i odbierz swoją nagrodę.Do tego napadu potrzebujesz drugiej osoby (złodzieja). Wysadźcie dziurę w dachu, wskoczcie do środka, zgarnijcie jak najwięcej zabytków unikając świateł gdyż zadają ci one obrażenia i włączają alarm, rozwiąż zagadkę przy wyjściu. Gdy to zrobisz możesz wyjść z muzeum i jechać do bazy w wulkanie wymienić zabytki na gotówkę.Wskocz na czerwony wagon pociągu, otwórz szyber dach, podstaw ładunki i gotowe możesz okradać! Wystarczy że wyskoczysz a pieniądze będą na twoim koncie.Te sklepy okrada się najłatwiej. Wystarczy wejść okraść i wyjść.Pogrzeb przy skrzynce elektrycznej aby otworzyć bramę, wskocz na ruchomą taśmę, unikaj wszystkich laserów a następnie pogrzeb przy kolejnej skrzynce. Weź ładunek i jak najszybciej dostań się do bazy w wulkanie aby wartość ładunku nie spadła.Poczekaj aż samolot towarowy przyleci załadować towar, wkradnij się do środka, zabierz ładunek i wyskocz z samolotu i pojedź do bazy w mieście i odbierz nagrodę.Dziękuję za przeczytanie artykułu i proszę o dobrą ocenę bo się starałem. :)

Witam! Ja jestem szef998 a w tym artykule omówimy wszystkie możliwości zarabiania w grze Roblox na trybie Jailbreak. Zapraszam do dalszego czytania!





Na początek omówimy wspomagacze do zarabiania które można kupić za robuxy (waluta w grze) a potem sposoby nie wymagające robuxów (okradanie banków itd.)



Serwery VIP

Tryb Jailbreak umożliwia kupienia z 200 robuxów serwer VIP. Nie jest to nic innego niż twój własny prywatny serwer. Dzięki tej opcji policja nie będzie cie więcej dręczyć ciągłym łapaniem cię gdy tylko coś okradniesz. To bardzo wygodne dla osób które mają robuxy a dużo grają w tryb Jailbreak.



Większy worek

Po zakupieniu większego worka w Jailbreak posiadamy morzliwość zabrania większej ilości pieniędzy z, np. banku, pociągu. Większy worek działa na wszystkie lokacje do okradzenia. A kosztuje nas to 300 robuxów. To rozsądna cena za takie ułatwienie gry.



Boss

Jako szef zbrodni otrzymasz specjalne przywileje, które pomogą odeprzeć drużynę policyjną. Prowadź wyjątkowego super sedana Wraith z zamontowanym na górze minigunem! Uzyskaj dostęp do prążkowanego garnituru z okularami przeciwsłonecznymi, płaszczem z kapturem i chustką! Otrzymuj powiadomienia o otwarciu nowego napadu! Dodatkowo twoja postać automatycznie zmieni się w normalne ubranie, gdy tylko wyjdziesz z więzienia! A kosztuje to 300 robuxów.



VIP

Dostawaj codziennie 1000$, za każdym razem gdy zarabiasz 20% więcej gotówki i 50 paliwa rakietowego więcej do ucieczki przed policją w trudnych sytuacjach. Wyróżnij się unikalnym kolorem na czacie. To dobre ulepszenia lecz kosztuje to 1000$.



To na tyle z płatnych sposobów na zarabianie. Teraz coś dla osób które nie mają robuxów.



Bank

Okradnij policjanta z karty a następnie wejdź do banku. Unikaj laserów które zadają ci obrażenia. Podłóż ładunki wybuchowe i czekaj aż sejf się otworzy. Zgarnij szybko wszystkie drogocenne przedmioty takie jak złoto do torby i jak najszybciej opuść bank. Ilość zarobionej gotówki zależy od trudności banku.



Jubiler

Wytnij laserem dziurę w szybie, wśliźnij się do środka i rozbij najbliższą szybkę osłaniającą pierścionki, diamenty i naszyjniki. Pokonaj 3 piętra zabezpieczeń zejdź z dachu jubilera. Pojedź do bazy złoczyńców w mieście i odbierz swoją nagrodę.



Muzeum

Do tego napadu potrzebujesz drugiej osoby (złodzieja). Wysadźcie dziurę w dachu, wskoczcie do środka, zgarnijcie jak najwięcej zabytków unikając świateł gdyż zadają ci one obrażenia i włączają alarm, rozwiąż zagadkę przy wyjściu. Gdy to zrobisz możesz wyjść z muzeum i jechać do bazy w wulkanie wymienić zabytki na gotówkę.



Pociąg

Wskocz na czerwony wagon pociągu, otwórz szyber dach, podstaw ładunki i gotowe możesz okradać! Wystarczy że wyskoczysz a pieniądze będą na twoim koncie.



Sklep z pączkami i stacja benzynowa

Te sklepy okrada się najłatwiej. Wystarczy wejść okraść i wyjść.



Elektrownia

Pogrzeb przy skrzynce elektrycznej aby otworzyć bramę, wskocz na ruchomą taśmę, unikaj wszystkich laserów a następnie pogrzeb przy kolejnej skrzynce. Weź ładunek i jak najszybciej dostań się do bazy w wulkanie aby wartość ładunku nie spadła.



Samolot towarowy

Poczekaj aż samolot towarowy przyleci załadować towar, wkradnij się do środka, zabierz ładunek i wyskocz z samolotu i pojedź do bazy w mieście i odbierz nagrodę.



Dziękuję za przeczytanie artykułu i proszę o dobrą ocenę bo się starałem. :)