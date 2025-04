Jak zostać bogaczem w The Sims 3?

Grając w The Sims często celowo czy też podświadomie próbujemy stworzyć lepszy świat, gdzie nasz sim mógłby bez przeszkód spełniać pragnienia życiowe, doskonalić swoje umiejętności do perfekcji, spełniać się w życiu towarzyskim, mieć dobrą pracę, a także mógłby posiadać sporą sumę pieniędzy. Bez wątpienia pieniądze przydadzą się do kupowania nowych parceli, urządzania ich wystroju, inwestowania w miejsca publiczne itd. Przedstawię więc sposób pozyskania pieniędzy bez jakichkolwiek kodów.

Do osiągnięcia upragnionego bogactwa możemy dojść sumienną pracą naszych simów. Zaczynając naszą przygodę możemy stworzyć wielodzietną rodzinę, których członkowie będą charakteryzować się takimi cechami jak: ambitny, artysta, wirtuoz, geniusz, komputerowiec, mól książkowy, oszczędny, urodzony kucharz, złota rączka, pracoholik czy perfekcjonista . Dobrą opcją byłoby każdej postaci przyporządkować konkretną, wyróżniającą ją cechę i powiązane z nią pragnienie życiowe. Z łatwością osiągną oni sukces w swojej specjalizacji i rozwiną swoje talenty. Łączymy więc przyjemne z pożytecznym :)Możemy zatem mieć w swojej rodzinie urodzonego kucharza, gwiazdę sportu, zawodową pisarkę czy też dyrektora finansowego. Tych opcji jest dosyć sporo, by każdy znalazł coś dla siebie. Sim zajmując się sobą, nie będzie przeszkadzał pozostałym. Dodatkowo szybko osiągnie najwyższy poziom umiejętności, a jego praca będzie wysoko nagradzana.Skupię się na moim osobistym doświadczeniu- mój sim "pisarz" od samego początku ćwiczył pisanie, nawet w relacjach z innymi przeprowadzał wywiady i tworzył opisy różnych osób czy wydarzeń. To zaskutkowało osiągnięciem cotygodniowych honorariów w wysokości 12 500$, a najbardziej zyskowna książka jest wyceniona na 8 200$ tygodniowo. I na tym się na pewno nie skończy. Praca prezentera wiadomości daje natomiast 1035$/godz.Mam też "malarza", którego arcydzieła są sprzedawane za ponad 4000$. Warto jednak chować dzieła do schowka, ponieważ po pewnym czasie będą po prostu droższe. Nie wspominając o ilości wygranych konkursów.Gdy osiągniemy perfekcje umiejętności, wtedy wytworzenie "dzieła" okaże się przez sima dziecinnie proste, a przy tym bardzo szybkie, a o to nam chyba chodzi :)Jeśli już jesteśmy przy dzieciach, to wspomnę jeszcze, że warto zabrać się już za nich. Mimo, że wiele funkcji będzie jeszcze niedostępnych, to można wziąć się za np. malowanie, czytanie książek, granie w szachy.Gdy osiągniemy już pewną sumę pieniędzy, można zacząć inwestować! Kupowanie miejsc użytkowanych przez simów, takich jak restauracje, baseny, siłownie to kolejny krok do sukcesu. Za nie zbieramy duże zarobki, tym bardziej, gdy systematycznie będziemy je ulepszać do kolejnych poziomów.Tak więc mając plan, można uzyskać w grze The Sims 3 znaczne dochody. Daje nam to wachlarz możliwości, a przy tym satysfakcję, gdy przy swoim simie zauważymy słowo "bogacz" :)