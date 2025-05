Czemu nie mogę wyjść z brązu lub silvera?

jdtalentshow

Zapewne wielu z was grają w League of Legends od jakiegoś czasu i mają wiecznie problem brzmiący: "Czemu mam ciągle noob teamy?". Powiedzmy sobie że nie ma takiego czegoś jak noob team oraz to, że każdy miewa gorsze gry gdzie nieda rady wykerować. Nawet ci najlepsi.





Zacznijmy od tego, że grając i przegrywając nie powinniśmy obwiniać drużyny. Na przykład gdy wywaliłeś się na ganku, to nie pinguj swoich sojuszników, że nic nie zrobili. Pomyśl o tym, co ty zrobiłeś źle, na przykład że za wcześniej wszedłeś nie uniknąłeś umiejętności przeciwnika czy nawet obrałeś zły focus. W takich sytuacjach staraj się zachować spokój i zamiast napisać "WTF IDIOTS DO SOMETHING!" i przeproś ich i napisz, że to twoja wina.

A teraz przejdźmy do gry na lini. Zapewne denerwujące jest, gdy przeciwnik wygrywa na nas linie a nasz dżungler nie chce nic zrobić. Lecz nic straconego. W takiej sytuacji rozstaw wardy aby uniknąć dive'a i staraj się grać defensywnie a przy tym zabijać jak najwięcej minionów. Jeżeli grasz range postacią to masz dużo łatwiej. 15 zabitych stworów to jest równowartość złota co za zabójstwo. Co innego gdy wygrywasz linie a przeciwny dżungler przychodzi raz - zużywasz błysk, przychodzi po raz drugi - zabija Cię i poraz trzeci to samo co na drugim ganku. Przede wszystkim używaj totemów wizji a po za nimi nie staraj się mocno pushować. Pushowanie ma oczywiście zalety np. przeciwnik nie zabije wszystkich minionków, ale wadą tego jest narażenie się na ganka od przeciwnego leśnika.

Teraz zajmijmy się późniejszą fazą gry. Late game to jest moment gry, gdy wszyscy gracze mają ok.18 lvl oraz pełny lub prawie pełny build. Należy wtedy chodzić grupą ponieważ jeżeli przeciwnicy Cie złapią to możesz zaszkodzić również swojej drużynie, ponieważ nie wygrają walki 4v5 (szczególnie gdy grasz adc lub apc). Istnieje jeszcze ważna zasada, aby nie walczyć o nic. Każda walka powinna być o jakiś cel. Może być to smok, baron, wieża inhibitor czy nawet nexus. Wygrana walka bez wziętych objektów teoretycznie nic nam nie daje. A teraz wróćmy na chwilę do wyboru postaci ponieważ ma to związek z superstworami. Jak wiemy kompozycja full AD team nie jest dobra. Jest wiele powodów dlaczego nie powinniśmy tak grać. Na przykład dlatego że przeciwnik picknie malphita i zbuduje sam pancerz i bez true damage nie będziemy w stanie go zabić, albo chociażby superstwory które ukazują się po zniszczeniu inhibitora mające ujemne mr co daję postaciom AP dużo łatwiejsze zabicie ich.

Podsumowując, gdy chcesz wbić wyższą range niż silver pamiętaj aby nie być toksycznym, nie obwiniać drużyny, ostrożnie grać na lini czy gankować jeśli grasz jako jungler, a w późniejszych fazach gry chodzić z drużyną, walczyć o objekty a po zniszczeniu inhibitora wycofać się gdy wiemy że nie zdążymy skończyć gry.



Mam nadzieję, że ten artykuł komuś pomoże. Jeżeli nie rozumiecie niektórych słów to polecam zajrzeć na tą stronę, gdzie są one wyjaśnione



https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1380&PART=20