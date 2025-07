Sprzedaż emblematów w patchu 9.21

PawcioW

Mały lifehack, z którego można wyciągnąć 1-2 miliony sreberek na konto. Dziś weszła aktualizacja, która zmieniła system kamuflażu. Teraz możemy sprzedać część z emblematów i oczyścić nasz magazyn tak jak w przypadku wyposażenia. Na przykład wielu z was na pewno otrzymało wiele emblematów za misje, a w przyszłości pojawią się kolejne. Oczywiście część z nich możecie wykorzystać, ale resztę sprzedajcie! Dlaczego to lifehack? Ano chodzi o to, że przed patchem 9.21 nie można było sprzedawać tego typu rzeczy, ale w patchu 9.21 wprowadzono taką możliwość. Jak to zrobić? 1. Wchodzimy w zewnętrzny wygląd jakiegokolwiek pojazdu, z jakiejkolwiek nacji. 2. Idziemy do zakładki Emblematy. 3. W filtrach zaznaczamy opcje „Zakupione przedmioty”. 4. Voila, widzimy emblematy, które posiadamy i stąd możemy je sprzedać. PS. Nie można sprzedawać emblematów specjalnych i klanowych.