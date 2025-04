Szybki fame na MSP

Czy kiedy kolwiek zastanawiałeś się jak zarobić w grze Moviestarplanet?

Ten poradnik na pewno ci pomoże!

Dużo użytkowników męczy się z zarabianiem SC i Fame poprzez... żebranie ! To jedna z najgorszych rzeczy jaka może być na Msp.Parę rad dla zarabiających :Zarabiaj uczciwie !!! Jeżeli nie, Moviestarplanet niedługo wykryje to i możesz pożegnać się z kontem.Bądź cierpliwy. Nie zarobisz od razu miliarda SC ani Fame.Najprostszym sposobem na zarobienie fame jest ,przesyłanie sobie koszulki drip lub pixel.Jednak co jeśli jej nie mamy?Wystarczy że kupisz rzecz za 1 000 sc i to da ci ok. 140 gwiazdek.Dobrym pomysłem jest oglądanie sekundówek lub zbieranie autografów. Nie jest to jednak najlepszy sposób ponieważ mało osób chce rozdawać od tak autografy, zaproponuj sposób graf za graf. Kolejny sposób to zgłoszenie swoich rzeczy do konkursu ,dzięki temu wbijasz aż 400 fame to wcale nie jest mało! A może nawet coś wygrasz!Oczywiście możesz kupić vipa ale ja nie polecam tego sposobu, według mnie to trochę strata kasy, ponieważ niektóre są zbyt drogie np 200 zł.Zachęć użytkowników do polubienia twojego pokoju, i looków. Możesz zaproponować like za like.Twórz artbooki i wstawiaj zdjęcia. Czasem dzięki temu sposobowi twoje prace mogą wybić się do top.Rób projekty w desing studio. Kiedy je kupisz dostaniesz trochę gwiazdek.Graj w gry i często kupuj rzeczy w sklepie.Dawaj autografy innym użytkownikom ,za to również dostajesz fame.Oczywiście najbardziej znany każdemu sposób czyli chodzenie po pokojach i głaskanie zwierzaków. jest to bardzo szybka i prosta metoda, ale łatwo może się znudzić. dlatego warto sobie włączyć coś w tle na przykład ciekawy podcast lub ulubione piosenki.(najlepiej wejść do highscores).Wykonuj zadania i graj lub zbieraj sc na chatach. Jest to dość rzadko używany sposób, sama nie wiem dlaczego.Zachęć innych do kupna twoich looks. Tak jak już pisałam możesz wykorzystać metodę coś za coś.Pobudź swoją wyobraźnie i stwórz autorskie seriale. Niestety sekundówki lepiej wbijają się do top, ale jeśli twój serial będzie naprawdę dobry zarobi dla ciebie nie małą liczbę StarCoins.Oglądaj filmy innych movistar.Graj w stwórz i oceń. Musisz tylko stworzyć look i projekt w desing studio.Rób zadania świąteczne np. Wielkanocne to bardzo prosty sposób!Jednak najprostszym i najszybszym sposobem jest kupno vipa. Osobiście nie polecam tego sposobu (tak jak już pisałam) ponieważ według mnie to okropna strata pieniędzy.Polecam zakup gazetki, czasem jako dodatek można otrzymać vipa lub ok. 2500 sc.Mam nadzieję że choć trochę wam pomogłam.Cześć!