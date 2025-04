Amumu - Poradnik Postaci League of Legends

Witam! W tym artykule chce przedstawić postać Amumu, zapraszam.

Amumu rzuca bandażem w wroga a następnie się do niego przyciąga zadając mu obrażenia i ogłuszając goMumia płacze przez co robi kałuże łez zadającą obrażeniaNasza postać wpada w histerie raniąc pobliskich przeciwnikówAmumu nakłada klątwę na pobliskim obszarze przez co ogłusza pobliskich wrogów oraz zadaje im obrażeniaNaszą mumią możemy grać na dwa sposoby, pod tanka lub pod apMożemy także zagrać mieszając te dwa buildy ale nie zawsze się to sprawdza, bardziej polecam full tank lub full apJako drugorzędną rune możemy również wziąć "Transcendencje" oraz "Poparzenie" lub "Nadchodzącą burze" jeśli zdecydujemy się na grę buildem pod apGrę polecam zacząć zabijając blue buffa (niebieskie wzmocnienie) lub zrobić tzw. invade jeśli posiadamy postacie w teamie z mocnym 1 levelem, jeśli zdecydujemy się na zrobienie drugiej opcji jako pierwszą umiejętność polecam wybrać Q ponieważ będziemy posiadać dodatkowego cc w razie walki z przeciwnikami, natomiast jeśli nie wchodzimy do przeciwnej jungli zaczynamy z W by mieć szybszy clear. Zdobywając 3 lvl postaci zalecane jest zrobienie ganka, każdy gank na Amumu wygląda podobnie, szukamy okazji do przyciągnięcia się z Q a następnie staramy się zadać jak najwięcej obrażeń, posiadając R możemy również użyć tej umiejętności by mieć pewność że przeciwnik nam nie ucieknie.- Dosyć dobre ganki- Łatwy do opanowania- Jeśli dobrze użyjemy R w team fight'cie możemy nawet wygrać całą walkę- Jeśli nie posiadamy R nie zrobimy dużo w team fight'cie- Bardzo wolne robienie smoków i herolda samemu (w build pod tanka)Moim zdaniem Amumu jest bardzo dobrą i przede wszystkim mocną postacią po buffach. Jest również bardzo łatwy do opanowania i przy czyszczeniu jungli nie tracimy bardzo dużo zdrowia przez co polecam tę postać początkującym junglerom, jest on również dobrym pickiem na niskich rangach, sam nim grałem by wejść do wysokiego silvera. Nasza mumia bardzo polega na swoich ogłuszeniach przez co jest bardzo słabym pickiem na Olafa, za to jest bardzo dobrym pickiem na np. Nocturne lub nawet Nidalee.