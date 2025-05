TheCat

Teemo - Mały wkurzający yordle ma w sobie ukryty potencjał psucia nerwów i zdobywania killi wyłącznie przez siedzienie w krzakach.

W tym poradniku opowiem jak siać nim zniszczenie na Summoner's Rift.

Pewnie każdy zna Teemo, tak to ten mały wkurzający zgredo lisek. Ale nie będziemy sie rozwodzić nad tym jaki on jest. Czas przejść do kursu stawiania muchomorów i bycia niewidzialnym.

Ja preferuje robić Teemo pod AP, ale jak kto woli.



Itemy

2x Ząb Nashora, Buty Mobilności, Zabójczy Kapelusz Rabadona, Kostur Archanioła (pózniej Usciśk Serafina), Moc Trójcy.



Na dobry początek: Buty Mobilności, 1x Ząb Nashora.

Rozwinięcie rozgrywki: Kostur Archanioła, Zabójczy Kapelusz Rabadona.

Sianie Terroru: Moc Trójcy, następny Ząb Nashora.



Runki: Czarnoksięstwo Inspiracja

Przywołanie Aery Dostawa Ciastek

Nadzwyczajny Kapelusz Kosmiczna Przenikliwość

Transcendencja

Nadchodząca Burza



Kolejność wykonywania umiejętności, spelli jak zwał tak zwał

1 lvl - Q

2 lvl - E

3 lvl - Q

4 lvl - W

5 lvl - E

6 lvl - R

7 lvl - Q

8 lvl - E

9 lvl - Q

10 lvl - E

11 lvl - R

12 lvl - Q

13 lvl - E

14 lvl - W

15 lvl - W

16 lvl - R

17 lvl - W

18 lvl - W



Q - Oslepiająca strzałka.

W - Dodatkowy speed, działa biernie, jeżeli nie dostanie sie obrażeń.

E - działa tylko biernie, czyli zatruwa.

R - Bomby które po sekundzie robią sie niewidzialne, spowalniają i zatruwają znikają po 300 sekundach



Pasyfka - Jak postoisz w bez ruchu 1.5 sekundy to robisz się niewidzialny wykryją Cię tylko totemy kontroli, soczewki i wrogie wieże.

Jak wyjdziesz z niewidzialności to dostajesz dodatkowego attack speeda



Juz wiecie wszystko jak zostać postrachem krzaków na Summoner's Rift. Udanych gier.