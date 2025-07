KarbonXII

Witajcie.Mam na imię Marcin w ligę gram 5 lat i ciągle sezon kończyłem w srebrze. Ale do rzeczy w tym sezonie stwierdziłem że będę grał w Jungli i bez problemu doszedłem na prawdę wysoko... I moje elo wyglądało tak . Po rozegraniu 10 meczy wylądowałem w brązie 1 w ten sam dzień bez problemu wszedłem do Srebra. przez miesiąc wszedłem do Golda gdzie naprawdę długo byłem/Aż przyszły wakacje i w 2 miesiące doszedłem do Diamentu 5 ! A morał jest taki. Jeżeli nauczymy się grać junglą to bez problemu wyjdziemy z EloHellu. Nie polecam Suppa tak jak ja robiłem przez 4 lata. Dziękuje.