Jak stworzyć prywatny server unturned

Marzyliście kiedyś o zagraniu z kolegą lub kolegami na prywatnym serwerze Unturned?

Jeśli tak, to dobrze trafiliście! W tym artykule pokaże wam jak krok po kroku zrobić prywatny serwer Unturned.

Zaczynajmy!

Po pierwsze musimy zacząć od zainstalowania Hamachi. Jest to "niewymagająca konfiguracji aplikacja VPN (Virtual Private Network) dostępna na licencji shareware. Jest to pierwszy program VPN umożliwiający nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy dwoma komputerami, znajdującymi się za NAT-em"~ Wikipedia

Potrzebne nam jest Hamachi do tego, żeby połączyć się siecią z kolegą/kolegami. W jednej sieci może być maksymalnie 5 osób. Ale zaraz. Jak stworzyć sieć?

Żeby stworzyć sieć w Hamachi musimy założyć konto i mieć pobrany program. Można go pobrać na stronie: https://www.vpn.net/

Gdy już będziemy mieli zainstalowane Hamachi musimy w programie wybrać "Sieć" i kliknąć

"Utwórz nową sieć" (chyba, że już wasz kolega wcześniej stworzył sieć. Nie ma znaczenia ktotworzy sieć).

Musimy wymyślić id sieci. Np. "Gamehag to najlepsza strona" i musimy stworzyć

hasło, żeby zabezpieczyć sieć. Jak już stworzycie sieć to wasz kolega lub wasi koledzy muszą do niej dołączyć. Z tym już chyba nie powinno być problemu.



Teraz musimy znaleźć pliki lokalne Unturned. Żeby to zrobić wchodzimy w

steam i znajdujemy w bibliotece naszą grę "Unturned". Klikamy na niego PPM i wyszukujemy

"właściwości". Wyszukujemy tam "Pliki lokalne" i wybieramy "Przeglądaj pliki lokalne".

Powinny wam się wyświetlić folder z grą. Jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia serwera.

Szukamy pliku "Unturned.exe", klikamy teraz na niego PPM i wybieramy z listy "Utwórz skrót". Nowo utworzony plik nazywamy jak chcemy. Teraz wchodzimy we właściwości naszego skrótu i w zakładce "Skrót" dodajemy do Elementu docelowego -nographic -batchmode +lanserver/12345

Zamiast 12345 możemy dać dowolną nazwę.

Cały element docelowy powinien wyglądać mniej więcej tak:

"D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Unturned\Unturned.exe" -nographic -batchmode +lanserver/12345

Teraz otwieramy ten plik. Powinna nam się wyświetlić czarna konsola, na której będą się ładowały różne rzeczy. Czekamy do momentu gdy w ostatniej linijce będzie napisane: "Loading level: 100%". Teraz musimy wpisać w konsolce "shutdown".

W folderze z grą powinien nam się utworzyć nowy folder o nazwie "Servers". Otwieramy go i wchodzimy w folder, który nazywa się tak samo jak to co wpisaliście w Elemencie docelowym.

W moim przypadku folder nazywa się "12345". Po otwarciu folderu ukarzą się nam inne foldery. Nas najbardziej interesuje folder "Server". Po wejściu w owy folder wchodzimy w "commands".

Ukarze nam się pusty notatnik. Teraz musimy napisać podstawowe rzeczy typu: mapa, perspektywa, poziom trudności itp.

Podstawowe rzeczy do wpisania:

-map PEI – możemy sobie wybrać tutaj dowolną mapę z Unturned na jakiej chcemy grać.

-mode normal – mamy do wyboru easy, normal oraz hard.

-name 42141512123 – tutaj wybieramy jak ma się nazywać nasz serwer.

-perspective both – tutaj aktywujemy to, że możemy używać 1 i 3 osoby. Jak tego nie wpiszemy to nie ma opcji 3 osoby.

-cheats on – tutaj możemy aktywować komendy typu @give, @teleport itp. Pamiętajcie, że przed używaniem komend musicie sobie w konsolce wpisać /admin nick.

-port 27015 – tutaj wpisujemy domyślny port z Unturned.

Przykładowa treść notatnika:

cheats on

port 27015

map Washington

name 1234124124

mode hard

perspective both

Gdy napiszemy potrzebne rzeczy zapisujemy zmiany (Plik > Zapisz) i zamykamy notatnik.

Teraz otwieramy jeszcze raz nasz skrót i wszystko powinno nam się ładnie wgrać.

Teraz wystarczy, że podacie koledze swoje iPv4 (to te pierwsze cyfry od tego przycisku do włączania i wyłączania Hamachi). Gdy już wasz kolega lub wasi koledzy znają twoje Ipv4 to teraz wystarczy, że wszyscy wejdziecie do Unturned, klikniecie "Play" > "Connect" i w rubryce IP wpisujecie swoje Ipv4, a w rubryce "Port" wpisujecie domyślny port Unturned (27015). Teraz wystarczy, że klikniecie wszyscy "Connect" i możecie razem grać!

Mam nadzieje, że dzięki mnie będziecie mogli sobie pograć na własnym prywatnym serwerze Unturned. Jeżeli będziecie chcieli, żebym napisał artykuł o tym jak zainstalować Pluginy, czyli Rocketa do własnego serwera to piszcie w komentarzach pod tym artykułem! Jeżeli macie z czymś problem, to pytajcie. W miarę swoich możliwości odpowiem.



Pozdrawiam.